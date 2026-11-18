乌克兰能源部坚决反对国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西拟任命俄罗斯“罗斯特赫纳格勒”副局长阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构副总干事的计划 ——即核能司司长一职的意图。

该部强调，此类人事决定将破坏该国际组织的独立性。 阿列克谢·费拉庞托夫本人参与了俄罗斯相关机构旨在为非法占领扎波罗热核电站的行为提供正当性，并将其置于俄罗斯监管控制之下的行动。 此外，根据乌克兰总统2023年2月12日的法令，已对其实施个人制裁。

乌克兰能源部强调，作为系统性践踏核与辐射安全原则、袭击乌克兰核设施的侵略国，不应获得对国际机构施加额外影响力的手段。 该部呼吁拉斐尔·格罗西拒绝接受这一任命。

来源：乌克兰能源部。

乌克兰外交部反对可能任命俄罗斯人阿列克谢·费拉庞托夫担任国际原子能机构（IAEA）副总干事一职。 乌克兰方面认为，鉴于该官员参与了俄罗斯国家机构旨在为占领扎波罗热核电站行为正名的一系列行动，此项人事决定是不可接受的。

需要指出的是，俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）总干事阿列克谢·利哈乔夫与国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在奥地利维也纳就扎波罗热核电站的安全问题进行了讨论。 此次会晤是在国际原子能机构大会期间举行的。

国际原子能机构（IAEA）将向19个对乌克兰核电站运行至关重要的变电站派遣考察团。

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