社区、领土及境内流离失所者事务部长维塔利·贝兹金就基辅市长维塔利·克利奇科关于中央政府据称罢免了300名市长并任命忠于中央的官员接替其职位的言论发表了评论。 这位官员指出了基辅市长声明中存在的算术错误。

“我认为，维塔利·弗拉基米罗维奇对所获信息的表述并不准确。他大概是指各定居点的军事行政机构数量，但这个数字仍不到300个，”贝兹金解释道。

部长指出，不计入克里米亚自治共和国，乌克兰已组建了1470个地方社区，其中约有1000个是乡村和镇级社区。 据他介绍，如果将克利奇科提出的数字视为准确数据，这意味着80%的市长失去了职位，但这种情况与实际情况不符，因为此类变动本应覆盖全国所有地区。 他还强调，绝大多数居民点的军事行政机构都是设立在临时被占领土上，或者在正在发生或可能发生战斗行动的地区。

“我想看看有谁会争辩说这不对。 而在极少数未在活跃交战区设立此类行政机构的案例中，这些社区仍设有拥有自治权的地方议会，”维塔利·别兹金补充道。

这位部长强调，在战争期间，最高统帅有权在任何定居点设立军事行政机构，且不得限制这些权力。 与此同时，据他介绍，为维护地方自治，现行机制采用了所谓的“双重核查”程序：只有最高拉达根据总统的相关提议，才能将自治权移交给军事行政机构。

“因此，即使在后方地区因核电站运行等原因而设立军事行政机构的个别情况下，总统也未提出相关动议，而最高拉达也未就相关职权作出决议。 当地议会继续在该地区行使自治职权，而军事行政长官则负责安全事务。 因此，感谢维塔利·弗拉基米罗维奇的评论，我认为我已经驳斥了他的观点，”该部长在接受《Glavkom》采访时总结道。

此前，克利奇科曾指出基辅公交车司机短缺的问题，并提醒政府注意80亿格里夫纳的债务。

需要指出的是，首都私人公交线路的车费首次达到30格里夫纳。新票价适用于503路公交车，该线路往返于“切尔沃尼·胡蒂尔”地铁站与米特罗波利特·谢普蒂茨基街之间。

总统弗拉基米尔·泽连斯基已指示总理制定首都城市地面交通免费乘车计划，并确保有足够的公交车储备。

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