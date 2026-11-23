乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉抵达柏林进行工作访问，并出席了北约议会大会第72届年会。他在发言中阐述了支持乌克兰的主要优先事项。

该部长阐述了乌克兰面临的主要挑战以及应对这些挑战的措施。

叶夫根尼·赫马拉指出，在应对喷气式无人机和巡航导弹方面，乌克兰主要依靠航空兵和防空部队，并正在大规模部署成本较低的解决方案： 拦截无人机、高射炮模块以及电子战（REB）装备。

“针对弹道导弹，我们采取非对称作战策略。摧毁敌方发射装置。在过去几个月里，国防军已击中16枚‘伊斯坎德尔’导弹和S-400系统，”叶夫根尼·赫马拉说道。

与此同时，据叶夫根尼·赫马拉称，为了抵御威胁、击退攻击并阻止敌人，需要额外的武器装备。

叶夫根尼·赫马拉强调，必须将援助重点集中在三个关键领域：

防空；

增强航空能力；

无人机系统。

国防部长强调，乌克兰呼吁合作伙伴从其现有库存中提供用于防空的拦截导弹，作为交换，乌克兰将根据已签署的合同在未来交付新型导弹。

“第二点是增强航空能力。具体而言，需要额外40架战斗机。除此之外，我们还需要完整的航空生态系统：飞行员、武器装备及维护保障，”乌克兰国防部长强调道。

此外，在各类无人机领域获得支持也至关重要——包括FPV无人机、中程打击无人机、深层打击无人机、反“自杀式”火箭弹拦截机以及地面机器人系统（NRK）。

此外，发展联合生产也是乌克兰2027年的优先事项之一。乌克兰已启动11个此类项目，并计划扩大其规模。

“乌克兰拥有实战经验和技术，合作伙伴则拥有生产线和投资能力。将这些资源结合起来，我们将能够更快地生产出足够数量的高效武器，从而加强我们的军队，”叶夫根尼·赫马拉表示。

主要原则是生产已在实战中证明有效性的无人机，并确保价格具有竞争力。“为乌克兰的安全做出贡献，就是对欧洲安全的投资，”叶夫根尼·赫马拉总结道。

乌克兰国防部报道了这一消息。

值得一提的是，据《Tagesschau》报道，近30位领导人将齐聚柏林，参加支持乌克兰的峰会。

泽连斯基表示，将在柏林举行新一轮有美国代表参与的和平谈判。