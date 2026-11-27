乌克兰教育与科学部长安德烈·布滕科表示支持第16221号法案，该法案规定取消针对法官、人民代表以及国家反腐败局（NABU）、国家调查局（DBR）和国家安全局（BEB）代表的学位附加津贴。

“撤销学术学位是学术诚信的重要组成部分。当我们谈论学术诚信时，其内涵应比单纯的剽窃或非法借鉴更为广泛。 在我看来，教育与科学委员会的议员们目前提出的这一倡议是有道理的，”他在周五最高拉达举行的“政府问答时间”上表示。

他指出，教育部的观点是，那些在日常工作中为乌克兰及世界科学做出贡献、协助乌克兰国防并推动人文领域发展的科研人员，才应获得基于科学学位和学术头衔的津贴。

“许多乌克兰人拥有科研经验，但转而从事行政工作，例如政府官员、人民代表以及许多其他人，而他们目前并未因拥有科学学位和学术头衔而获得这些津贴。 我们认为，这是完全合理的。当我们重返科研领域时，便会重新获得这些津贴。这并非对身份地位的奖励，而是对工作的回报，”布滕科表示。

据报道，有十九名议员提议最高拉达取消对法官、议员及执法机关代表的学位津贴。 具体而言，第16221号法案拟删除关于向法官、议员以及乌克兰国家反腐败局（NABU）、 国家调查局（ДБР）及经济安全局（БЕБ）工作人员的条款。

据报道，根据初步估算，2026年用于向法官、人民代表及NABU、 国家调查局（ДБР）和经济安全局（БЕБ）法官、议员及工作人员的学位津贴，预计约为2.17亿格里夫纳，涉及约2100名领取者，据“国际文传电讯社-乌克兰”记者报道。

此前，乌克兰内阁已提高了地方议会官员的薪资。

乌克兰提议从2027年1月1日起，不仅在医院，还在学校、体育机构和社会保障机构中为医务人员设定最低职位工资。

乌克兰卫生部正在考虑将医生最低工资提高至3万格里夫纳，护士和护理员的最低工资提高至2万格里夫纳。 不过，这些数额尚未最终确定，具体调整时间将取决于现有资金状况及政府的决策。

此前，乌克兰最高拉达否决了对公务员工资的限制。

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