在俄罗斯占领的奥莱什基镇，饥饿致死、药品短缺和饮用水匮乏等人道主义灾难，有望在未来几天内得到遏制。 在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的介入下，人们对人道主义救援行动及平民撤离重燃希望。

此前一直无视任何解除奥列什基封锁呼吁的克里姆林宫，在与华盛顿关系趋于缓和的背景下，同意了局部停火。一方面，这位俄罗斯独裁者希望向美国展示其对话能力。 另一方面，俄方正准备利用此次人道主义行动对乌克兰武装部队发动挑衅。自2014年以来，在整个战争过程中，他们已不止一次表现出实施此类背信弃义行动的意图。

占领者将如何利用人道主义行动针对乌克兰、撤离车队面临哪些威胁、以及能否避免血腥局面——UA.News对此进行了分析。

奥列什基的

悲剧与救援

尝试

奥列什基——一座位于第聂伯河左岸、与赫尔松隔河相望的城市——自俄罗斯发动全面进攻之初便落入占领者之手。 该市及周边地区约6000名居民（其中包括200名儿童）被切断了食品和药品的供应。目前，乌克兰当局称占领军正在实施有预谋的种族灭绝。 该市已出现饿死案例。

该地最近一次收到食品补给是在5月。据成功逃离封锁区的志愿者和目击者描述，这些月来，人们只能靠能找到的任何东西充饥——甚至包括草。 许多人已处于身体极度衰竭的状态，并已出现饿死病例。

乌克兰部队一直在尝试利用无人机向奥列什基运送食品包。最近的一次行动发生在10月25日。 国民卫队士兵利用无人机运送了15包婴儿食品、生活物资和玩具——总计600公斤。这些物资被转交给了仍滞留在被封锁城市中的有孩子的家庭。

关于这场悲剧的更多细节，我们早在10月初就已报道过。当时，奥列什基的问题已在国际层面——联合国、欧盟和红十字会——引起关注。 但一切都是徒劳——没有人来营救这些民众——占领者继续阻止人道主义救援队进入，拒绝批准平民撤离通道，也不允许观察员通行。

10月下旬，

新一轮声援奥列什基民众的行动拉开帷幕。欧洲议会副主席皮娜·皮切尔诺宣布绝食，以引起国际社会对赫尔松地区人道主义灾难的关注。

罗马教皇利奥十四世也曾试图为奥列什基开辟“绿色通道”。他致电俄罗斯独裁者普京，亲自请求在被占领的城市实现停火，以便让平民有机会逃生。

2026年10月23日，在白宫，随着美俄关系趋于缓和，官方宣布梅拉尼娅·特朗普已成功就赫尔松方向的停火达成协议，以便从奥列什基社区进行撤离。 克里姆林宫随即证实了这一消息，并强调该进程由美国第一夫人亲自协调。

德米特罗·卢比涅茨也证实了美国第一夫人提供协助的消息。

“近期计划与俄罗斯人权专员雅娜·兰特拉托娃共同开展人道主义行动，向奥列什基居民提供援助。 该行动的实施得益于美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的协助与协调，”人权专员表示。

卢比涅茨还宣布，10月27日赫尔松方向将开始实施停火，这一消息也得到了总参谋部的证实。计划在接下来的两天内，对路线进行排雷并向该社区运送人道主义物资。

道路

排雷与俄罗斯的

挑衅

关于从10月27日起实施局部停火以解除城市封锁的协议——很难将其视为俄方的一种善意姿态。 情报总局、安全局（SBU）和总统办公室均正式警告：占领者可能利用人道主义行动进行自身挑衅，且已开始同时按多个方案行动。

其中一种方案是针对性地对道路进行排雷。 泽连斯基总统警告称，俄罗斯可能通过特定路线清除道路上的地雷，从而人为地将平民流向俄罗斯或被占领的克里米亚。这将营造出一种“民众自愿前往俄罗斯”的假象。

“毫无疑问，俄罗斯将不遗余力地布置道路上的地雷，迫使这些人前往俄罗斯并留在那里。他们绝不会轻易放行民众。 部分民众将以某种形式被疏散至乌克兰——即我们控制的区域。 最重要的是解除对民众的封锁，让他们得以生存。希望他们能够实现自己的目标，撤离到这里——来到我们乌克兰，乌克兰将给予他们一切所需并提供支持，”总统强调道。

下一个情景是——俄罗斯媒体对被占领的奥莱什基市人道主义灾难原因的炒作和信息歪曲。乌克兰安全局（SBU）和监测机构已记录到俄方制造虚假采访的行径。 俄方通过施压和胁迫，强迫当地居民在镜头前声称“该市正遭受乌克兰炮击”，并诬陷人道主义危机是由乌克兰武装部队挑起的。

乌克兰国防部总情报局

还揭露了另一项大规模的国际信息战行动。 这便是代号为“Telemost”的特别行动，其目的是掩盖占领军的战争罪行，并在外国合作伙伴面前诋毁乌克兰国防军。此次信息攻击旨在产生更广泛的影响——破坏西方对乌克兰的支持。

据总参谋部情报总局消息，这场宣传性质的在线会议原定于10月22日举行。莫斯科方面曾计划邀请80个国家和国际人道主义使团的代表参与直播。

军事分析师：俄罗斯可能对路线进行远程布雷——已运入 “

Zemledelie” 布雷装置

军事分析师德米特里·斯涅吉廖夫不排除俄军会采用远程布雷战术，以阻止平民撤离。 他指出，此前已多次记录到奥列什基居民在试图自行撤离被封锁的城市时遭遇地雷爆炸的事件。

“这是最严重的问题之一。而且，他们会将责任归咎于乌克兰方面。远程布雷可通过无人机实施。此外，据最新情报显示，‘农业’远程布雷装置已被调往赫尔松方向。 这是前瞻性情报。在我看来，这套远程布雷装置的调遣绝非偶然，”斯涅吉廖夫强调道

这位军事分析师还指出，俄方可能利用攻击型无人机制造挑衅。

“在这种情况下，他们可能会以平民或撤离车队为掩护，从奥列什基向赫尔松开火。俄方可能会利用这一可能发生的事件指责乌克兰。 也就是说，他们会强调，似乎是乌克兰的无人机袭击了运送物资的车队或疏散行动本身，”斯涅吉廖夫推测道。

据他介绍，敌军还可能直接在奥列什基市内部署火力阵地，利用管式火箭炮和无人机操作员向赫尔松开火。

“奥列什基到赫尔松的距离极其短，这使得占领者不仅能对赫尔松的大片区域，还能对赫尔松州已收复的领土实施空中控制。 他们可能对赫尔松发动袭击，并指望乌克兰方面进行反击，从而压制俄方的打击手段。 因此，将这些无人机操作员部署在居民区，首先对平民构成了威胁。他们对此心知肚明，”斯涅吉廖夫表示。

这位分析师坚信，通过引入国际观察员，可以杜绝此类挑衅行为。

“这可以是欧安组织特派团、联合国人道主义特派团或外国代表。必须是人道主义特派团，如红十字会、红新月会等的代表。 也就是说，必须是具有国际地位的合法人道主义机构。这是防止此类挑衅发生的唯一保障。此外，还应提前向国际社会通报可能发生的挑衅行为。 实践表明，我们已有十余次挫败俄方此类行动的成功经验。正是这种舆论声势，使俄罗斯特工机构无法实施此类血腥挑衅。 这给所有反虚假信息中心提出了一个重大问题。它们应当负责信息支持工作，并据此遏制俄方挑衅行为的信息传播。但目前这方面的工作尚未到位，”斯涅吉廖夫认为。

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