11月9日，国防采购局（DOT）宣布了2027年为乌克兰武装部队和国家运输特别服务局采购军需物资的首批采购计划。 这标志着为明年向军人提供军服及其他军需物资所需采购工作的启动。

据悉，该局计划在今年年底前公布明年70%以上已确定品目的采购计划，并签订大部分合同。

首批招标及采购新举措

据报道，首批12项采购项目已在Prozorro电子系统上发布。其中包括：

防风防雨夹克、

Polo衫，

高帮冬季靴。

“我们正在完善采购方案的制定方式。计划在可行的情况下，将订单拆分为更小的招标项目，”国防部副部长姆斯蒂斯拉夫·巴尼克表示。

据他介绍，此举将有助于扩大竞争范围，吸引更广泛的供应商参与，特别是小型制造商，从而为乌克兰军队争取到更优惠的采购价格。

此外，该局还计划在近期发布夏季野战服裤、半高帮鞋、个人防护装备及其他军需物资的采购公告。

对生产商的条件

总体而言，AOZ DOT已确认对100多个品目存在采购需求。合同项下的供货将于2027年第一季度开始，并持续一整年。

乌克兰国防部通报了这一消息。



乌克兰国防部将无人机采购量较2025年增加了300%。

值得一提的是，日本已签署合同采购乌克兰SkyFall无人机。

此前，在格但斯克举行的“2026年乌克兰重建大会”上，乌克兰科技国防公司SkyFall与波兰国家农业银行（Bank Gospodarstwa Krajowego）签署了谅解备忘录。

丹麦可能在其境内开始生产乌克兰Skyfall无人机。 这意味着该国不仅向乌克兰提供F-16战机并资助“博格丹”自行火炮的生产，还将成为乌克兰国防工业在海外的关键合作伙伴。

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