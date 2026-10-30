乌克兰国防部启动乌克兰导弹和雷达研发竞赛

乌克兰国防部与数字转型部及Brave1平台联合宣布，就“空对空”类制导导弹和乌克兰国产雷达的研发项目启动资助竞赛。

下一阶段将启动一项专门针对涡轮喷气发动机研发的独立资助竞赛。由此可见，该倡议旨在同时支持多个国防技术领域的研发工作。

据乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马里称，新竞赛的目标是为安全与国防部队提供有效的反空目标手段，降低拦截喷气式无人机的成本，并发展乌克兰国内的雷达生产。

他还强调，当前俄罗斯的主要威胁包括弹道导弹、低成本巡航导弹、高速无人机以及制导航空炸弹。

国防部期望乌克兰制造商能够开发自主导航解决方案、加强电子战能力、研制用于探测低可探测性目标的雷达，以及能够实现规模化生产的经济型装备。

“我们的要求很明确：效能、可承受的成本、系统间的互操作性以及充足的供应量。国家、军队和乌克兰国防工业综合体必须围绕这些目标开展协同工作，”赫马拉指出。

他将寻找应对巡航导弹的新方案并降低其作战效能，列为制造商的一项单独任务。

“当前，我们的重点是应对俄罗斯的威胁。但重要的是要创造创新解决方案，使我们能够先发制人并占据优势。 我们需要不对称优势。我们需要能够将游戏规则转向对我们有利方向的技术，”国防部长总结道。

据乌克兰国防部新闻处报道。

Fire Point首席执行官伊琳娜·特列赫向CBS新闻介绍了乌克兰的导弹。

泽连斯基表示，乌克兰的弹道导弹最早可能在今年秋季对敌方实施首次打击。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，如果合作伙伴早些时候提供必要的许可证，乌克兰本可以在几年前就开始生产“爱国者”系统。 据他称，目前已就此问题与美国达成协议，但文件办理流程被拖延，而俄罗斯仍在继续用导弹袭击乌克兰。

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