乌克兰退伍军人事务部长维塔利·金与副部长们一同会见了退伍军人团体代表。 双方就国家退伍军人政策实施中的热点问题，以及关于该部今后工作的建议进行了讨论。此次会晤是在围绕金某言论引发的争议背景下举行的。

“讨论的议题包括：退伍军人项目的资金保障、住房保障（特别是具有境内流离失所者身份的退伍军人和女退伍军人）、社会福利金、获得作战人员身份以及退伍后的后续支持，”该部在声明中表示。

据悉，会议还专门讨论了纠正《国家统一战争退伍军人登记册》中的错误问题，以及优化视力丧失后的适应项目和退伍军人体育项目。

此外，双方还讨论了政府部门间的协作、职权划分以及各项计划的资金保障问题。 具体而言，讨论了退伍军人事务部可在其职权范围内解决哪些问题，哪些问题需要与其他政府部门共同决策或进行立法修订。

此外，新任命的副部长亚历山大·古萨罗夫介绍了关于退伍军人心理支持、康复和恢复工作的首批重点方向。

据悉，优先事项包括对现行心理支持和康复项目的评估，以及专业人员的培训。此外，还计划加强对退伍军人及其家属关于心理援助机会的宣传，建立统一的援助获取渠道，并推进服务的数字化转型。

“我们欢迎对话、批评和建设性建议。重要的是，此类会议的结果应转化为具体的决策。 我和我的团队有明确的任务，我们将继续系统地落实国家退伍军人政策。首先，我们必须确保国家履行对退伍军人的承诺，提供统一的基本服务水平，确保服务的可及性和应有的质量。 “我们工作的成果应以退伍军人切身感受到的实际变化来衡量，”新闻处援引金的话说。

报道指出，会谈结束后，双方同意以每月一次的公开会议形式继续对话，或应退伍军人社区的要求举行额外讨论。

作为“民主之斧”组织创始人之一的军人亚历山大·诺伊内茨在评论此次会议时，于Facebook上写道：“如果有人好奇（关于要求金辞职的——IF-U）请愿书会引发怎样的反应， 那么结果完全如预期一般。”

“达·芬奇之狼”营“乌尔夫”医疗服务负责人、“声音”党团的基辅市议会议员 阿丽娜·米哈伊洛娃在退伍军人事务部关于此次活动的帖子评论中写道：“一切都延续着政策制定者一贯的老套路——召集忠实支持者——拍一堆照片。”

与此同时，在会议前夕，退伍军人兼社会活动家奥列格·西莫罗兹表示，他曾与退伍军人事务部高层进行过交谈，对方邀请他参加此次活动。

“退伍军人事务部正在筹备又一场‘危机应对’活动。 套路老掉牙：召集尽可能多的退伍军人和现役军人，以‘倾听每一位’为幌子举办一场作秀式的会议，拍些漂亮的照片，然后报告说似乎已经与退伍军人社区建立了沟通渠道。 也就是说，与其承担责任，不如再次假装什么都没发生。 本应做出人事决策，却搞起了拍照活动；本应尊重退伍军人，却利用他们的出席来粉饰部长的声誉。我拒绝了这一提议，”他在社交媒体上写道。

他补充道，只要维塔利·金继续掌管该部——此人竟公然“羞辱退伍军人，并对他们从战场归来后的未来发表轻蔑言论”——任何此类会面都毫无意义。

一周前，维塔利·金接受了《RBC-乌克兰》的采访，该采访在社交媒体上引发了广泛讨论。特别是，部长关于“士兵从前线归来后，犯罪率可能会上升”的言论引起了最大的反响。 此外，金还指出，他认为目前国家在信息政策制定以及为社会做好迎接退伍军人回归的准备方面做得还不够。

部长的言论引发了新一轮关于其应辞职的讨论，同时也出现了“退伍军人事务部应由退伍军人亲自领导”的呼声。此前，这些问题曾于今年7月他刚上任时被提出。

有鉴于此，乌克兰最高拉达“欧洲团结”党团已提交关于金辞去退伍军人事务部长职务的决议（第16235号）。

此外，乌克兰独立战争退伍军人委员会表示，认为该部长的一些言论不可接受，并呼吁其向退伍军人公开道歉并阐明立场。

金在遭到对其言论的批评后表示，他愿意听取建议和意见，但不会对所负责领域内的问题保持沉默。 随后，他为自己关于退伍军人战后适应面临威胁的言论致歉，但指出此举旨在引起人们对这一重要议题的关注。

11月22日，一份呼吁内阁启动解除金退伍军人事务部长职务程序的请愿书，在短短四天内就获得了审议所需的票数。

据报道，7月16日，乌克兰最高拉达根据新任总理谢尔盖·科雷茨基的提议，批准了乌克兰内阁的新组成，其中任命尼古拉耶夫州军事行政长官维塔利·金为退伍军人事务部长。

在7月至8月期间举行的要求米哈伊尔·费多罗夫重返国防部的抗议活动中，不时响起“退伍军人，而不是金”的口号，这意味着要求撤换退伍军人事务部长维塔利·金。 此外，在社交媒体上也能看到一些用户发帖，表示更希望由一名退伍军人担任该职位。

7月底，金在回应批评时表示，他“给自己一年时间”，以落实既定计划并向退伍军人展示所需的成果。

10月，在退伍军人事务部新团队上任100天的新闻发布会上，金表示，作为退伍军人事务部长，他会虚心听取客观批评，并回应了关于“他虽非退伍军人， 却领导着该部门。他特别指出，“我对自己充满信心，而且南部社区也支持我”。

金总结了担任退伍军人事务部长以来的头100天工作。

乌克兰独立战争退伍军人委员会批评了退伍军人事务部长维塔利·金在最近接受乌克兰媒体采访时发表的某些言论。 该委员会称这些言论不可接受，并呼吁该官员向退伍军人公开道歉并阐明自己的立场。

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