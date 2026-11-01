2026年11月月相日历：不吉利与吉利的日子

月球会影响人的身体状况、情绪和精力，因此值得关注月相日历。2026年11月，既有适合开展各类活动的吉日，也有需要保持谨慎和小心为上的日子。

2026年11月的月相

下弦月：11月1日至9日。

上弦月：11月2日。

新月：11月10日。

上弦月：11月11日至24日。

上弦月：11月17日。

满月：11月24日。

月亏：11月25日至30日。

满月对人的影响

据信，满月对女性和心理不稳定的人群影响最大。此时需要控制好自己的情绪，因为满月会让人变得过于兴奋和冲动。与此同时，满月也会给人带来额外的能量。 因此，在满月及随后的几天里，应保持宽容，审慎行事，并将精力投入到有益之事上。

新月对人的影响

新月期间，人们会受到一种特殊能量脉冲的影响。此时适合制定计划并开启新事物，摒弃不良习惯和旧有怨恨。新月象征着新的开始，因此应将不愉快的事留在过去，拥抱美好。

占星家建议在此期间将思绪聚焦于新的成就，并为自己设定积极的心态。反之，新月期间若怀有不良意图和念头，可能会招致麻烦。

2026年11月的吉日与凶日

11月将出现一些被认为更适合处理重要事务、结识新朋友、购物和开启新事物的日子，同时也有些日期最好不要仓促做决定，并尽可能避免不必要的风险：

本月最吉利的日子——11月2日、3日、16日；

吉日——11月1日、7日、8日、17日、21日；

不太吉利的日子——11月4日、6日、9日、10日、12日、14日、15日、19日、22日、25日、26日、27日、28日、29日、30日。

按活动类型划分的吉日

开启新事务——11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23；

财务——1、2、3、11、12、13、15、16、17、18、19、20、27、28、29、30；

工作 - 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20；

人际关系 - 1、2、3、5、6、7、 11、12、13、14、15、16、17、18、20、21、22、23、24、27、28、29、30；

美——1、2、3、11、12、13、18、19、20、27、28、29、30；

旅行——3、4、5、11、12、13、15、16、17、18、23、24、30。

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