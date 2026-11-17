国际合作伙伴宣布向乌克兰提供7000万欧元额外资金，用于反地雷行动。 这笔资金将用于清理受污染地区并使其恢复安全使用，特别是满足农业需求和恢复企业运营。乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基在布鲁塞尔举行的UMAC 2026国际会议结束后宣布了这一消息。

这笔资金将由欧盟、荷兰、挪威和芬兰提供。 会议期间，乌克兰代表团呼吁捐助方直接与乌克兰政府协商资金分配事宜，更积极地吸纳国内企业参与工作，采用乌克兰技术，并将排雷工作与住房、道路及工业设施的重建相结合。

据政府首脑称， 2023年至2025年间，乌克兰已对超过4万平方公里的土地进行了勘察并恢复使用；自2026年初以来，又恢复了超过5000平方公里的土地，尽管俄罗斯的炮击使工作难度不断增加。 此外，基辅还提议基于乌克兰积累的经验，与合作伙伴共同为第三国制定排雷行动计划，计划在立陶宛举行的下一届UMAC会议上展示初步成果。

来源：乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基。

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