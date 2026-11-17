每年11月17日，乌克兰和世界各地都会庆祝国际学生日——这一日期象征着学生的团结、凝聚力以及为自由而斗争的精神。 这一节日的历史渊源颇为悲惨：它与1939年纳粹占领下的布拉格发生的事件有关，当时德国当局残酷镇压了学生抗议活动。乌克兰于1999年正式设立了学生日。

对许多人来说，这一天让人联想到青春、求学、结识新朋友以及学生传统。与此同时，它的历史也提醒着我们，青年曾为自由、尊严和受教育权而奋斗。

国际学生节的历史

这一节日的起源可追溯至1939年的布拉格，当时该城正处于纳粹占领之下。

10月28日，布拉格各大学的学生和教师为纪念捷克斯洛伐克宣布独立周年而走上街头游行。占领当局残酷地镇压了这次示威活动。 抗议期间，查理大学医学院学生扬·奥普莱塔尔身受致命伤，并于11月11日去世。

11月15日，这名学生的葬礼演变成一场大规模的反纳粹示威游行。作为回应，占领当局开始对学生群体进行镇压。

1939年11月17日凌晨，纳粹逮捕了超过一千名学生。 九名学生运动代表未经审判即被处决，部分被捕者被送往萨克森豪森集中营。此外，占领者还关闭了捷克的高等学府。

正是为了纪念这些事件，11月17日成为了学生团结与争取自由斗争的象征。

国际学生日的由来

1941年，在伦敦举行了一次由抗击纳粹主义各国学生组织代表参加的会议。当时，国际学生理事会的与会者决定将11月17日定为国际学生日。

1946年，在布拉格举行的世界学生大会上，这一日期首次被纪念。该活动旨在纪念因纳粹镇压而牺牲的捷克学生。

此后，11月17日成为一个国际性纪念日，将各国的学生群体团结在一起。

乌克兰何时开始庆祝学生日

乌克兰于1999年正式设立学生节。6月16日，总统列昂尼德·库奇马签署了第659/99号相关法令。该文件规定每年11月17日庆祝这一节日。

该决定是应乌克兰学生青年的倡议而通过的。自那时起，乌克兰学生便与世界许多其他国家的青年在同一天庆祝这一节日。

大学生群体对乌克兰的意义

大学生在乌克兰的社会和政治生活中发挥着重要作用。乌克兰学生多次参与了影响国家后续历史进程的重大事件。

特别是1990年的学生抗议活动——即著名的花岗岩革命——成为乌克兰争取独立斗争中的重要事件之一。青年们要求进行政治变革、政府下台，并阻止签署新的联盟条约。

在俄罗斯全面入侵开始后，许多学生投身于志愿服务，协助军人和平民，并加入国防军行列保卫国家。

国际学生日不仅让人想起青春与学业，更提醒着年轻一代有权捍卫自己的信念、自由以及国家的未来。

学生节贺词

节日快乐！愿你们身边总有可以分享喜悦与忧虑的人——无论是通过考试的喜悦，还是面对重要事件时的忐忑。 愿你的学生生活充满欢笑的故事、真挚的友谊、愉快的惊喜和难忘的时刻。愿所有的截止日期都能准时完成！

***

学生节快乐！祝愿大家拥有用之不竭的活力、求知若渴的精神、大胆的梦想和伟大的成就。愿知识帮助你们开拓新视野，愿青春赋予你们改变世界、让世界变得更美好的力量。祝学业有成，未来幸福！

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祝贺国际学生节！愿每一天的学习都能带来新知识，愿每一次困难都成为让自己更强大的契机。 祝愿大家充满灵感、坚持不懈、成绩优异、参与有趣的项目，并对自己的决定充满信心。愿所有构想都能化为现实！

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祝贺国际学生日。愿这段美好的人生时光过得尽善尽美，日后能怀着温暖与悸动回味这些岁月。愿大学时光赋予你们所需的知识、欢乐和挚友。

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祝大家学生节快乐！祝愿大家期末考试顺利、课程精彩、遇到睿智的老师和真挚的朋友。 愿大学时光成为充满精彩冒险、重要发现和难忘时刻的岁月。相信自己的力量，勇敢地设定目标，永远不要停止梦想！

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学生节快乐！祝愿大家期末考试顺利、课程精彩、遇到睿智的老师，结交真挚的朋友。 愿大学时光成为充满精彩冒险、重要发现和难忘时刻的岁月。相信自己的力量，勇敢地设定目标，永远不要停止梦想！

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学生节快乐！祝愿大家拥有力量、毅力和对未来充满信心。愿即使在艰难的条件下，学习也能开启新的机遇，愿空袭警报尽可能少地打断你们的课程和计划。 祝愿天空和平，亲人平安，身边有可靠的朋友相伴，并祝愿乌克兰早日取得胜利！

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祝贺大家学生节快乐！你们用行动证明，即便是战争也无法阻挡你们对知识、成长和新成就的追求。 祝愿你们顺利通过考试，在艰难的日子里重拾力量，保持对世界的探索热情，并自信地规划自己的未来。愿前方有更多喜讯、宁静的清晨和美好的相遇！

诗歌祝福

该给学生什么祝福？

多吃点，睡个好觉，

早上准时起床，

别睡过头错过课。

保持体形，身体健康，

随时做好学习准备，

遇到善良、正直的老师，

听精彩、有趣的讲座，

拥有光明、富有创意的想法，

还有那些让你开心的趣闻！

***

值此学生节之际，我向你致以祝贺，

并送上以下祝福：

生活美满，

远离烦恼，

轻松通过期末考试！

愿生活充盈丰盈，

没有忧愁，尽享天堂！

***

学生，祝你节日快乐，

我们向你致以祝福，

只愿你考试全得5

分！

别被老师抓到旷课，

父母能给零花钱，有钱去玩

，

还能到处旅行！

***

该给学生什么祝福呢？

多吃点，睡个好觉，

早上只要准时起床，别睡过头错过课。



保持体形，身体健康，

随时准备好学习，

遇到善良、正直的老师，

听精彩、有趣的讲座，

拥有光明、富有创意的想法，

还有那些让你开心的消息！

***

国际学生日，

我由衷地向你们致以祝福，

毕竟我们是世界上的学生，

激情在人生弯道中飞扬。

我想祝愿大家保持积极的心态

，

顺利

通过期末考试，过上快乐的生活。

愿大学时光长久铭记，



愿它们成为通往成功的

坚实台阶……

***

学生啊，

祝你节日快乐，

愿你考试全得A

！

别被挂科追着跑

，父母能给点零花钱，

有钱去

玩耍，还能四处旅行！

***

祝你学生节快乐！

祝你幸福快乐！

愿万事顺遂，

考试轻松过关！

愿所有考试都顺利通过，

没有挂科，

愿你们无忧无虑，

所有毕业论文

都能写得完美无缺！

工作也一定

能找到一份好

差事，赚取丰厚的薪水！

***

大家好，向大家致以问候！

哪怕是那些一大早就喝醉的人也不例外。

毕竟，学生节是个超棒的节日。

我们有太多美好的回忆：

逃课、狂欢和约会，

上课时“成双成对”，我们也不介意，

从大一到大五，

我们一切都游刃有余。

***

提醒一下，11月17日是格里戈里、米哈伊尔、根纳季、扎哈里、伊万和维多利亚的圣名日。 这一天，东正教会特别纪念圣格里高利·奇蹟者，即新凯撒利亚主教。此外，教会历法中还纪念名为维多利亚、希尔达和费克拉的圣女。

11月17日，天主教徒纪念匈牙利的圣伊丽莎白——穷人和病人的守护者。这一天还纪念圣格里高利·奇蹟者、圣希尔达·维特比以及其他基督教修行者。 这一日期既与男性名字相关，也与女性名字相关。下面我们将介绍哪些人应在此日庆祝名字日，以及这些名字的含义。

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