10月正逐渐接近尾声，距离11月1日仅剩寥寥数日。对许多乌克兰人而言，这个月不仅会带来明显的降温和第一笔数额不菲的取暖费账单，还将带来一系列重要变化。 其中一部分涉及养老金和社会福利金，一部分涉及员工保留规定和动员令的延长，还有一部分涉及公用事业费率、银行运营，甚至包括国际包裹寄送。 通常，部分新规自当月1日起生效，而另一些则设有明确的截止日期，了解这些信息有助于避免错过相关期限。

那么，从2026年11月1日起，乌克兰人将面临哪些变化？又将实施哪些新政策？UA.News对此进行了深入分析。更多详情请见我们的报道。

养老金、补贴及其他福利：领取者将面临什么

让我们从最敏感的话题——钱——说起。 对退休人员而言最重要的消息是：从2026年11月1日起，不会进行全面的养老金重新核算或大规模上调。主要指数化调整已于3月完成，到年底前，养老金发放金额将维持在现有水平。 最低养老金仍为2595格里夫纳，而具有工作年限的非在职退休人员的最低保障金为4213格里夫纳。

不过，这并不意味着所有退休人员的养老金金额都将完全相同。按年龄计算的附加补贴仍将继续生效，且会自动计入养老金。 70至74岁的退休人员每月可获300格里夫纳补贴，75至79岁的为456格里夫纳，80岁以上的为570格里夫纳。

如果某人在11月达到上述任一年龄节点，补贴金额将自动调整，该人将获得增加后的金额。无需就此向养老金基金提出申请，一切均自动进行，无需提交申请。 唯一条件是：养老金总额（含所有补贴）不得超过10340格里夫纳。若养老金高于此限额，则不予发放年龄补贴。

关于补贴，还需特别说明。养老基金早在10月就已完成针对2026-2027年供暖季的住房补贴大规模重新核算，因此大多数受益人已自动收到了调整后的补贴。 11月起，民众将开始领取10月份的补贴款，但金额中已包含取暖费用。

对于已连续多年领取补贴且领取条件未发生变化的申请人，无需重新提交材料。 但如果您是首次申请补贴、租住房屋并自行支付公用事业费，或者家庭成员构成或财产状况发生变化，则必须亲自前往养老基金办理手续。 截止日期为2026年11月30日。若能在该日期前完成申请，且符合资格，补贴将从供暖季开始时（即10月1日）起发放。若申请时间晚于该日期，补贴将从提交申请当月起计算。

此外，“冬季援助”计划也将于11月结束，该计划为特定类别的弱势群体提供每户19400格里夫纳的一次性补助。 申请受理截止日期为10月30日，因此11月期间，已获批的申请人将收到款项汇入其账户。 这包括独居退休人员、残疾人、境内流离失所者、补贴领取者以及多子女家庭，且他们居住在曾发生或正在发生战斗行动的地区。

关于国内流离失所者——11月份针对国内流离失所者的生活补助金额保持不变：成年人每月2000格里夫纳，儿童及残疾人每月3000格里夫纳。 该补助金将继续发放，属于自2026年9月1日开始、至2027年2月28日结束的第六个六个月周期。对于自动领取补助且个人信息未发生变更的人员，无需办理任何手续。



预备役与动员：针对企业的最新规定

最近几周讨论最热烈的议题之一，是关于应征入伍员工预留制度的规则变更。首先，最高拉达于10月26日第21次将战时状态和全面动员的期限延长了90天。 新期限延长至2027年1月29日，相关法律自10月31日起生效。这意味着所有现行的动员、兵役登记及延期服役规定将在1月底前保持不变。

其次，内阁于10月23日通过了一项决议，调整了对关键企业员工保留名额的处理方式。 主要创新在于配额的调整。对于能源企业和国防工业综合体，保留名额的上限现为95%的服兵役义务员工，而非此前或文件初稿中提出的100%。 与此同时，对于直接参与国防订单生产或应急维修工作的专业人员，规定实行百分之百的征召保留。

此外，政府还设立了协调中心，负责重新审视关键企业认定标准。 这意味着，一些根据旧规定获得“关键企业”地位的公司可能需要重新确认其地位，而另一些公司则相反，将有资格申请保留其员工。 这对企业而言是一个信号：切勿掉以轻心，相关规定可能会进行修订，必须非常密切地关注最新动态。新体系的具体机制和细节预计将于12月1日前公布，因此11月将成为积极为这些变化做准备的月份。



电费、燃气费和取暖费

现在谈谈公用事业费用，随着寒冷天气的到来，这几乎是每个乌克兰家庭都关心的问题。好消息是：11月1日起，电价不会出现大幅上涨。 对于大多数家庭用户而言，电价仍维持在每千瓦时4.32格里夫纳的水平——这并非偶然，因为政府已将固定电价的有效期延长至至少2027年4月30日。

对于那些使用电力取暖并已按规定办理相关手续的用户，优惠电价将继续适用。 每月用电量在2000千瓦时以内时，电价为每千瓦时2.64格里夫纳；超出该限额的部分，将按4.32格里夫纳的标准电价计费。 重要提示：仅使用取暖设备并不意味着自动享有优惠资格。电取暖设备必须完成正式登记，并在配电系统运营商的文件中有所记载。如有疑问，建议提前向服务供应商确认自身资格状况。

天然气方面的情况也较为稳定——至少对于选择“固定”资费计划的“乌克兰国家石油天然气公司”客户而言是如此。 价格维持在每立方米7.96格里夫纳，有效期至2027年4月30日。价格上涨可能影响其他供应商的用户或选择市场电价的用户，因此在支付账单前，建议核对合同条款。 账单中可能还会单独列出天然气分销费——该费用因地区和天然气分销网络运营商而异。

至于供暖，全国并没有统一的供暖启用日期。 有些地方已经供暖，而有些城市尚未开启。地方政府会根据天气情况作出决定：通常当连续三天的日均气温维持在+8°C或以下时，就会开始供暖。 有些城市早在10月就已开始供暖，而其他城市则将在11月供暖。无论如何，供暖费用都将计入11月的账单中，而补贴正是为了帮助那些无力承担这些费用的家庭。

寄往欧盟的

包裹：新规定与额外费用

向欧盟国家寄送包裹的人士也应做好应对变化的准备。自2026年11月1日起，欧盟针对国际邮政包裹的新强制性要求将正式生效。 主要的新规定是征收额外的海关处理费（即所谓的“Handling Fee”），每项海关申报商品需缴纳2欧元。 通过“乌克兰邮政”或“新邮政”办理包裹寄送时，该费用将自动计入邮寄费用中，并需与其他关税一并缴纳。

然而，这不仅仅关乎金钱。 欧盟还推出了关于商品数字标识符（PID）的要求。这意味着包裹中的每一项商品都必须提供一个唯一的数字代码，以便海关部门更快、更准确地处理信息。 对于偶尔向海外亲属寄送礼物的普通民众来说，这可能看起来像是多余的官僚主义，但对于企业家、网店和电商平台卖家而言，这是一项非常重大的变化，需要加以适应。

新规定适用于欧盟全部27个成员国，因此如果您计划在11月寄送包裹，最好提前向邮政网点或运营商的官方网站咨询具体细节。

“储蓄银行”的

银行收费标准

此外，还需特别提及与银行服务相关的变化。自2026年11月1日起，国有“储蓄银行”将对未绑定银行卡的休眠活期账户收取服务费。 每月手续费为150格里夫纳。如果您持有此类账户，建议核查其状态，并选择激活或注销，以免支付不必要的费用。该调整仅适用于闲置账户，因此不会影响活跃客户。

顿涅茨克州的

宵禁与安全

对于顿涅茨克州的居民而言，自11月1日起，宵禁制度将发生变化。在该州所有由乌克兰控制的领土上（亚历山德罗夫斯卡和切尔卡斯克社区除外），宵禁时间为16:00至11:00。 实际上，这意味着每天只有5个小时——从上午11点到下午4点——可以在街上活动。 在亚历山德罗夫斯克和切尔卡斯克社区，目前仍维持原有的宵禁制度——即21:00至05:00。当局解释称，此举是由于安全形势恶化以及俄罗斯炮击加剧所致。

“学生

礼包”与能源韧性

另一个重要的截止日期与学生有关。11月1日是申请“学生礼包”国家补助的截止日期，该补助金额为每名2026年入读一年级的儿童5000格里夫纳。 可通过“迪亚”（Дія）应用程序提交申请，选择相应服务及孩子信息。如果一个家庭中有两名一年级新生，补助金将分别发放给每位孩子。 尚未办理补助申请的家长请抓紧时间，因为11月1日之后将停止受理申请。



此外，11月2日至27日将开展针对能源可持续性领域小微企业的补助金申请第二阶段受理工作。 企业主可根据员工数量获得1.5万至3万格里夫纳的补助。这笔资金可用于购买发电机、充电站、逆变器、蓄电池或太阳能电池板。申请可通过“Diyu”平台提交。

总而言之，所幸2026年11月不会给乌克兰人带来诸如电价急剧上涨或大规模取消社会福利金之类的剧变。不过，这一时期仍需关注细节： 不要错过提交补贴申请材料的截止日期，检查自己的银行账户，了解新的预订规则（如果您是企业家或服兵役人员），并在向欧盟寄送包裹时考虑新的费用。 对于前线地区的居民来说，遵守安全措施依然至关重要。遗憾的是，乌克兰的战争仍在继续，几乎所有变化或多或少都与之相关。

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