乌克兰东正教会莫斯科牧首区（УПЦ МП）所属的一座修道院最终失去了使用基辅佩切尔斯克修道院内两座教堂的权利

北方经济上诉法院最终驳回了隶属于莫斯科牧首区乌克兰东正教会的修道院关于恢复其对基辅-佩切尔斯克大修道院上区两座教堂使用权的请求。 涉及的对象是圣母安息大教堂、食堂教堂以及食堂大厅。

“2026年11月12日，北方经济上诉法院驳回了乌克兰东正教会莫斯科宗主教区修道院在 第910/423/23号案件中，该修道院关于消除其使用上基辅-佩切尔斯基修道院境内圣母安息大教堂、食堂教堂及食堂大楼所受阻碍的上诉请求。 该裁决为终局裁决，并已具有法律效力，”她指出。

副总理提醒道，乌克兰东正教修道院曾通过法院要求恢复进入上述建筑进行礼拜和宗教仪式的权利，并坚称使用协议仍然有效。

2023年6月13日，基辅市经济法院驳回了该诉讼请求，随后该修道院提出了上诉。上诉法院维持了原判，支持“基辅-佩切尔斯克大修道院”国家保护区的立场。

修道院依据2016年6月17日签署的两份临时无偿使用协议，使用圣母安息大教堂及附带食堂的食堂教堂。 这些文件的有效期已于2022年12月31日届满。国家保护区事先通知了合同期限届满一事，并明确表示不会续签。

2023年1月，委员会对这两座建筑进行了清点和技术检查，并办理了将其归还保护区的手续。关于这些教堂使用权的法律纠纷自2023年起持续至今。

负责人文政策的副总理兼文化部长塔季扬娜·别列日纳在Facebook上通报了这一消息。

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