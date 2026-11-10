MONATIK谈及是否计划因基辅的局势将家人带离该市

德米特罗·莫纳蒂克表示，在与妻子讨论未来在基辅的生活时，他最担心的就是儿子们。夫妇俩希望首都的局势能有所好转，但目前对事态的进一步发展尚无把握。

这位歌手回忆起曾前往扎波罗热、第聂伯和苏姆的行程。在巡演期间，他亲眼目睹了这些城市居民的生活状况。 据这位艺术家此前所述，这些困难曾似乎与基辅相去甚远。如今，电力、供水和供暖中断的问题也波及到了他全家视为家园的首都。

“作为一名父亲，我今天对留在基辅的孩子们感到非常担忧。我们交谈、思考，并期待着某种改善。但我不知道这些改善是否会到来，”MONATIK说道。



这位歌手尚未宣布最终的搬迁决定。据德米特里所言，他很难想象还有比基辅更适合自己家人的城市。与此同时，当他和妻子讨论是否留下来时，他首先考虑的是孩子们现在在这里的生活状况。

“我们深爱基辅。更好的城市……嗯，我不知道，这是我们的城市，是我家人的城市，是我们每个人的城市。但孩子们在这里的生活极其艰难。极其艰难。如今这里不适合孩子们生活，”这位艺人说道。

这位歌手在接受娜塔莉亚·图尔（Natalia Tur）为“与明星同行”（Тур зірками）项目所做的采访时谈到了这一点。

针对克利奇科呼吁人们离开基辅的言论，首都居民用网络梗进行了回应。

《女子街区》的明星阿丽娜·布拉日克维奇决定离开基辅。

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