在基辅发生一起伴有枪击的冲突事件后，国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡向乌克兰安全局（SBU）和总情报局（GUR）发出了质询，因为冲突中这两家机构的员工疑似使用了俄语。 这位语言专员要求特勤机构就此事作出说明，并重申了语言相关法律的规定。

据语言事务专员称，发出质询的依据是该事件的一段广为流传的视频。她强调，国家机关工作人员必须遵守法律，而领导层应定期提醒员工相关规定。

“国家机构的工作人员必须了解并遵守法律要求，而管理层则应定期提醒员工相关规定，”伊万诺夫斯卡强调道。

她表示，乌克兰安全局（SBU）和总情报局（GUR）已迅速回应了相关询问并就该情况发表了评论。目前，特勤部门正在开展内部调查，并提醒员工遵守语言法律的规定。

“他们正在进行内部调查，而且（正如我们预料的那样）向公众公布这些国家机构工作人员的姓名及具体信息——恐怕是不可能的，”伊万诺夫斯卡指出。

不过，这位人权专员并未说明内部调查是否已经结束，以及根据调查结果做出了哪些决定。

在谈及紧急情况下使用俄语的问题时，奥莱娜·伊万诺夫斯卡承认，强烈的压力可能会导致人们下意识地切换到自幼习惯用于思考和交流的语言。

“我不指望在激战正酣时，有人会违背自己的本能反应，去使用正式公文中的语言，”她解释道。

与此同时，伊万诺夫斯卡强调必须区分私人交流与正式沟通。在公务活动中，政府机构工作人员必须遵守法律关于使用国家语言的规定。

伊万诺夫斯卡在接受Censor.NET采访时谈到了这一点。

执法部门已向一名41岁的基辅市民发出嫌疑通知，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区征兵与社会支持中心大楼内制造了枪击事件。他可能面临终身监禁。

10月19日，基辅佩切尔斯克地区征兵与社会支持中心大楼内发生枪击事件。据初步调查，开枪者是一名此前因违反动员法律而被送至该机构的男子。犯罪嫌疑人已在现场被捕。

执法部门已确认并拘留了一名男子，该男子涉嫌在哈尔科夫地区征兵与社会支持中心杀害一名军人。

在利沃夫，一名男子用刀刺伤了地区征兵与社会支持中心的军人，法院已作出判决。

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