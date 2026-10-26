乌克兰外交部就联合国最新报告作出回应，此时正值新冬季来临之际

乌克兰外交部对联合国独立国际调查委员会关于乌克兰境内侵权行为的调查报告的发布表示欢迎。该文件在联合国大会第81届会议第三委员会上进行了介绍。 乌克兰外交部强调，在新的冬季来临之际，该报告的结论具有特殊意义。

“乌克兰高度赞赏该委员会独立、公正的工作，该委员会一贯致力于记录违反国际人道法和国际人权法的行为。 委员会正在查明国际罪行的具体情况，并收集证据以追究肇事者的责任，”外交部在评论中表示。

该部指出，委员会关于俄罗斯袭击乌克兰民用能源基础设施的结论具有特殊意义。 该委员会认定此类有针对性的袭击属于战争罪，而那些给平民造成严重苦难的大规模、系统性打击则构成危害人类罪。

是的。调查委员会查明，在长达四年多的时间里，俄罗斯对能源基础设施的袭击导致数百万乌克兰人失去电力、供暖和供水。

“委员会得出的一个至关重要的结论是，这些袭击是蓄意的，且符合俄罗斯联邦的国家政策。该政策旨在剥夺平民赖以生存的能源供应，并使他们遭受痛苦。 俄罗斯蓄意将严寒与黑暗作为针对乌克兰平民的武器。

在新的冬季来临之际，这些结论尤为重要。它们提醒国际社会，俄罗斯仍在有针对性地破坏乌克兰的能源基础设施。 “绝不能允许数百万人的生命再次因严寒和黑暗而面临威胁，”外交部强调道。

评论中指出，委员会关于俄罗斯联邦如何通过欺骗和胁迫手段招募其他国家公民加入其武装力量的结论，理应引发国际社会最严厉的反应。 该委员会发现了针对29个国家公民的此类行为的证据，并将俄罗斯当局的行为定性为人口贩运。这些人被虚假的工作承诺诱骗至俄罗斯，随后被派往前线参与对乌克兰的战争。 其中许多人已阵亡、负伤或下落不明。

“我们呼吁其公民遭受此类犯罪行为侵害的国家加强合作，以瓦解招募网络并将罪犯绳之以法。 我们认为，应利用该委员会的调查结论，确保对俄罗斯侵略乌克兰过程中所犯国际罪行的追究成为必然”，评论中写道。

此外，外交部还呼吁国际社会加强对乌克兰的支持——特别是在冬季来临之际——并协助有效调查这些罪行，将罪犯绳之以法。

“每一起有据可查的罪行背后，都牵涉着人的生命和命运。这些罪行绝不能逍遥法外。正义与问责是实现公正、持久和平的必要条件，”该部总结道。

此前，联合国乌克兰问题独立国际调查委员会在提交给联合国大会的新报告中指出，俄罗斯当局通过蓄意袭击民用设施， 并通过对乌克兰能源基础设施的持续袭击，实施了其他不人道行为，从而犯下了危害人类罪。 该委员会还得出结论，俄罗斯当局招募了在各国沦为人口贩卖受害者的男性加入其武装部队，这违反了国际人权法。

委员会调查了俄罗斯武装部队对乌克兰能源基础设施的大规模袭击对平民的影响， 特别是2025-2026年艰难的冬季期间，以及自2022年秋季以来这些袭击造成的综合影响。



乌克兰外交部通报了这一情况。

此前我们曾报道，乌克兰欢迎联合国关于人权状况及俄罗斯对能源设施袭击的报告。

联合国掌握了俄罗斯处决129名乌克兰战俘的证据。

联合国记录了战争期间针对乌克兰人的超过一千起性暴力案件。

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