10月29日星期四，政治学博士、青年和体育部部长顾问马克西姆·安德鲁申科在41岁时去世。他致力于遏制俄罗斯宣传在国际体育界的影响。

安德鲁什琴科将科研工作与政治分析、教学及著书立说相结合。

马克西姆·安德鲁什琴科出生于1986年1月22日。他是政治学副博士，毕业于塔拉斯·舍甫琴科国立大学哲学系政治学教研室研究生院。

马克西姆将科研工作与政治分析、教学及著书写作相结合。在他的专业兴趣中，对体育与政治之间相互关系的研究所占重要地位。 他参与合著了《超越政治的体育》和《体育的软实力》两本书，这两部著作特别探讨了体育在国际关系和公共外交中的作用。

此外，马克西姆·安德鲁申科还曾担任青年和体育部长马特维·比德诺的顾问，并担任青年和体育部下属跨部门工作组的成员，该工作组负责处理乌克兰运动员参加有侵略国运动员参与的比赛的相关事宜。 特别是，他积极致力于遏制俄罗斯宣传在国际体育界中的蔓延。

10月5日，马克西姆·安德鲁申科曾担任政治顾问的乌克兰拳击联合会通报称，他突发严重中风，正在国外接受治疗和康复。

据塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学哲学系消息，此事已得到证实。

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