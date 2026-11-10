乌克兰时装周的设计师兼联合创始人于58岁时去世

11月10日，乌克兰设计师谢尔盖·比佐夫去世，他是乌克兰时装周的创始人之一。享年57岁。

“我永远不会忘记那个夜晚，在德西亚廷纳街那间烟雾缭绕的厨房里，我和沃洛佳·涅奇波鲁克一起，正是那时‘乌克兰时装周’——它的理念、规则和形式——应运而生。 我将永远铭记谢尔盖的时装秀，其水准至今仍令人惊叹。我将永远铭记我们在《L'Officiel》杂志共事的时光。 谢了，谢尔盖，感谢你始终坚守的‘标准’，”乌克兰时装周联合创始人伊琳娜·达尼列夫斯卡娅写道。

谢尔盖·比佐夫于11月19日出生于克里沃罗格。他毕业于克里沃罗格矿业学院，曾在克里沃罗格时装屋工作。

1992年，他在克里沃罗格开设了第一家私人时装工作室，随后在莫斯科开设了工作室，并在那里展示了他的首批系列作品。 他曾在基辅生活和工作。他是乌克兰“时尚季”活动构想的发起人之一，并创立了“谢尔盖·比佐夫”时装工作室。

“每当我想起谢尔盖，耳边便回响着比约克的歌声。九十年代的基辅，国家博物馆的大厅里，谢尔盖是首位在那里举办时装秀的人。 如今很难体会到，这在当时需要多大的勇气。而他早已预见到，比约克的音乐将在这些展厅中回响，”设计师莉莉娅·普斯托维特写道。

她补充道，谢尔盖“才华横溢且充满活力。他集设计师、造型师、空间建筑师和室内设计师于一身，拥有绝对音感和对音乐的敏锐感知。 他会从整体上构思每一个空间，从建筑和室内设计，到品牌选择乃至首场时装秀。 他改变了Sanahunt。在那里开了一家超酷的餐厅，并在2000年代引进了最新潮的品牌。他创立了Spazio，并在开业时举办了一场时装秀，当时男模们身着Comme des Garçons的裙装登场。随后又创立了The Icon”。

乌克兰时装周（Ukrainian Fashion Week）的官方页面发布了这一消息。

独立后的乌克兰首任驻美大使奥列格·比洛鲁斯去世。

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