在基辅的拜科夫公墓，为在战场上牺牲的乌克兰演员、电视主持人兼军人马克西姆·内利帕竖立了一座纪念碑。这座纪念碑由黑色和灰色花岗岩制成。 纪念碑上刻有内利帕身着军装、以乌克兰国旗为背景的肖像。墓旁飘扬着蓝黄相间的国旗，墓碑上则镌刻着乌克兰国徽。此外，还专门设置了一个放置烛台的位置。

主持人斯拉瓦·德奥明在其YouTube频道上展示了这座纪念碑的样貌。

自俄罗斯发动全面入侵以来，马克西姆·内利帕便投身于保卫乌克兰的行列。他服役于第14独立无人机航空兵团，军衔为上尉，并担任连长。

2025年5月12日，这名军人于第聂伯罗彼得罗夫斯克州执行战斗任务时牺牲，时年48岁。

目前，马克西姆·内利帕的墓前已竖立了一座纪念碑。该纪念碑由两部分组成，其中一部分由深色花岗岩制成，上面镶嵌着这位演员身着军装、以乌克兰国旗为背景的照片。 纪念碑的另一部分则镌刻着文字，并印有乌克兰武装部队的徽章。

在马克西姆·内利帕的墓前，还能看到乌克兰国旗及其所属旅的旗帜。纪念碑上摆放着鲜花，身后则摆放着蓝黄相间的花环。这位演员安葬于拜科沃公墓。

《迪塞尔秀》演员马克西姆·内利帕自全面入侵伊始便挺身捍卫祖国。 他最初加入了乌克兰国防军，曾在运输兵团服役，随后调入第14独立无人机航空兵团，以高级中尉军衔指挥一个连

采访者斯拉瓦·德奥明在其YouTube频道上披露了这一消息。

需要提醒的是，电视主持人兼著名演员马克西姆·内利帕已在前线牺牲。

马克西姆·内利帕的前妻分享了对他的回忆，令人动容。

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