在布科维纳地区，一名男子因债务问题杀害了一名熟人，焚烧其遗体后将遗骸抛入普鲁特河

在切尔诺夫策州，一名男子杀害了一名36岁的熟人，他此前曾欠该女子钱。为了掩盖罪行，他将尸体运至普鲁特河，在河岸上将其焚烧，随后将遗骸抛入河中。

该案发生于2023年3月。 该女子前往切尔诺夫策购买汽车，计划取回此前借给这对夫妇的4600美元，以及其儿子转交给她的另外3000美元。然而，该男子将这笔钱用于个人开销，并拒绝偿还债务。

当该女子表示要报警时，他将其杀害。随后，犯罪嫌疑人盗用了死者的手机，并从她的银行账户中盗取了另外1.2万格里夫纳。 他还冒用她的名义购买了前往利沃夫的火车票，企图制造该女子已离开城市的假象。

执法部门通过监控录像、通话记录、行踪轨迹及银行交易记录，查明了犯罪经过。

上诉法院驳回了辩护方的上诉，维持原判——判处15年有期徒刑。 该男子被认定犯有故意杀人、盗窃、洗钱、亵渎死者遗体以及非法侵入计算机系统等罪行。

来源：切尔诺夫策州检察院。

在利沃夫州，一名68岁男子杀害了妻子，随后自杀身亡。

警方已确认7月7日在卢茨克科维尔斯卡街向车道投掷手榴弹的男子身份。该男子目前已被羁押。

卢茨克市区法院对一名在街头向人群投掷手榴弹的男子作出了羁押决定。

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