在布科维纳地区，查获了一起由两家医疗机构官员参与的非法认定残疾等级的案件。在切尔诺夫策地区检察院的程序指导下，已向副主治医师和副医疗总监发出涉嫌犯罪的通知。

据调查显示，两人为谋取不正当利益，组织对患者进行越序评估，并设法使有关认定残疾的无理决定获得通过。 其中一名涉案人员将患者引荐至某医疗机构，其同伙作为专家组负责人，确保相关决定得以通过。

2026年9月，这些官员收受2,000美元后，在收款不到一小时内，便为其其中一人的亲属安排了毫无依据的三级残疾认定。

10月，又记录了两起通过协助三人认定残疾而收受不正当利益的案件。

在14次搜查行动中，执法人员查获了近8.5万美元、超过2.9万欧元以及相关文件。

嫌疑人行为被定性为违反《乌克兰刑法》第368条第3款、第369条第1款和第2款。 根据被指控条款规定的最高刑罚，可判处10年以下有期徒刑并没收财产。

目前正在查明该诈骗团伙的其他参与者，并核查可能存在的非法认定残疾的案件。 undefined 此消息由切尔诺夫策州检察院发布。 视频：基辅查获一宗以2万美元为代价的虚假残疾认证骗局。 乌克兰各地正陆续查获逃避动员的骗局。 切尔尼戈夫州一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

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