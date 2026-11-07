佐洛托诺什居民谢尔盖在前往兹韦尼戈罗德临时收容中心和临时安置点后，于8月失踪，随后被发现已死亡。 乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨将此事件描述为动员行动期间又一起疑似侵犯人权的事件；该男子已于前日下葬。

据人权专员称，征兵中心的工作人员将谢尔盖送往兹韦尼戈罗德卡——该地距离其家约140公里。目击者称，他在那里发生了癫痫发作。 尽管如此，该男子仍通过了军事体检委员会（ВЛК）的审查，被认定为适合服役，并被分配至突击旅。然而，该部队拒绝接收他。

据“特克”组织称，在部队拒绝接收后，该男子被释放并“遣散”。自那时起，与他的联系便中断了。

“近两个月来，家人一直在寻找谢尔盖。 最终，他在离家120公里处被发现已死亡。最可怕的是——即便在此之后，家属至今仍不清楚这位亲人究竟遭遇了什么，”德米特罗·卢比涅茨强调道。

针对该失踪事件，已依据《乌克兰刑法》第115条（故意杀人）立案侦查。与此同时，法医鉴定目前仍未能确定该男子的确切死因。

人权专员向主管部门提出了一系列原则性问题，具体包括：为何一名患有癫痫发作病史的男子会被认定为适合服兵役？； 为何在突击队拒绝其请求后，他会在深夜身处离家很远的地方，且没有手机和钱？；究竟是什么导致了他的死亡，以及是否已针对相关官员的行为展开了内部调查？

人权专员办公室已介入此案。人权专员在切尔卡瑟州的代表玛丽亚娜·尼申科正与死者家属保持联系。 已向乌克兰武装部队总参谋部、总检察长办公室、军事执法局，以及切尔卡瑟州战时指挥中心和切尔卡瑟州警方发出正式质询。

“我要求进行全面、客观且公正的调查。必须查明谢尔盖的完整行踪，核查所有相关官员的行为…… 谢尔盖已被安葬，并不意味着这起案件可以在没有答案的情况下结案，”卢比涅茨强调道，并补充说，动员期间侵犯人权的行为也属于乌克兰武装部队总司令的责任范围。

赫梅利尼茨基州正在调查地区征兵中心非法闯入居民住宅一事。

在克里沃罗格市，一名曾任职于地区征兵与社会支持中心的员工被通知涉嫌勒索2.8万美元。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法服务局的军人因涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益而被通知涉嫌犯罪。

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