少年检察官已将针对该涉案人员的起诉书移送法院。他被指控强奸并故意杀害一名未成年儿童。

据调查显示，2026年5月26日深夜，该男子将一名11岁男童诱骗至一处废弃建筑内，在那里殴打他、绑住其双手并实施了强奸。

当孩子表示要揭发其行径时，该男子为掩盖罪行，用塑料袋将其勒死。

次日，执法人员发现了这名男孩的尸体，其身上有遭暴力致死的迹象。此前，该儿童曾被列为失踪人员进行搜寻。

在调查和侦查过程中，执法部门锁定了嫌疑人并将其抓获。在其手机中还发现了涉及儿童性侵的文件。

经查，该男子此前曾因针对儿童的特别严重犯罪被定罪。2010年，他被认定犯有企图故意杀害未成年儿童、强奸及实施性暴力行为等罪行。

自2026年5月29日起，被告被羁押候审，不得保释。

其行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第115条第2款第2、9、13项，第152条第6款及第301-1条第1款。 根据被指控的罪行，他可能面临无期徒刑。

该刑事诉讼的程序指导工作由以第聂伯罗彼得罗夫斯克州检察院院长为首的检察官小组负责。

来源：总检察长办公室

在日托米尔州，一名男子在宴席上将一名39岁的熟人殴打致死。

在布科维纳地区，一名男子因债务纠纷杀害了一名熟人，焚烧其尸体后将遗骸抛入普鲁特河。

警方已查明7月7日在卢茨克科维尔斯卡街向车道投掷手榴弹的男子身份。该男子目前已被羁押。

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