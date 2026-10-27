第聂伯罗彼得罗夫斯克州将对通过虚假“e-Dopomoga”平台骗取近100万格里夫纳的诈骗犯提起公诉

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一份针对某犯罪团伙的起诉书已被移送至法院，该团伙假冒国家平台“єДопомога”，通过钓鱼网站骗取公民资金。 据检察院称，犯罪分子诱骗受害者提供银行信息，并骗取了近100万格里夫纳的资金。

据调查显示，犯罪分子在网站、社交媒体和即时通讯软件上发布广告，声称可以获得国家提供的经济援助。市民点击链接后，便被引导至伪造的网站。

在这些钓鱼平台上，用户输入银行卡信息后，这些信息会通过专门创建的Telegram机器人自动落入犯罪分子手中。 获取这些机密信息后，诈骗分子便能登录受害者的网上银行，将资金转入其控制的账户。随后，这些资金通过加密货币钱包被转移出去。

通过这种方式，被告骗取了39名公民的钱财，其中大多数是国内流离失所者。造成的损失总额近100万格里夫纳。

该团伙中两名成员的行为被定性为违反《乌克兰刑法》第190条第4、5款——诈骗罪。

来源：第聂伯罗彼得罗夫斯克州检察院

此前，基辅曾发生诈骗分子以租用虚构公寓为由骗取钱财的案件。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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