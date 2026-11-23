11月23日（周一），乌克兰多趟城际列车运行时间表出现延误。哈尔科夫州延误情况最为严重——部分班次比时刻表晚点超过三小时。

乌克兰铁路公司通报了这一情况。据该运营商数据，截至10时10分，6508次比利亚耶夫卡—哈尔科夫客运站列车从别兹帕利夫卡站出发后延误了3小时18分钟。 另一趟开往哈尔科夫的列车——6512次赫尔塞瓦诺夫斯基—哈尔科夫客运站列车，从克拉斯诺帕夫利夫卡站出发后晚点2小时46分钟。

其他出现长时间延误的列车包括：

6012次 法斯托夫-1 — 基辅客运站 — 延误1小时34分钟；

6332次 科洛西夫卡—兹纳缅卡客运站 — 延误1小时30分钟；

6207次 罗兹德利纳-1 — 敖德萨-中央站 — 1小时23分钟；

6002次 维里 — 柳博廷 — 延误1小时21分钟。

哪些地区的城际列车出现延误

据“乌克兰铁路”消息，敖德萨州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、基辅州、罗夫诺州、赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州也出现了列车运行时间与时刻表不符的情况。

其中，在敖德萨州，6252次敖德萨-戈洛夫纳—瓦普尼亚尔卡列车晚点59分钟，6272次波迪尔斯克—波米奇纳列车晚点22分钟。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，列车延误时间在39至53分钟之间。在基辅州，部分列车比时刻表晚点16至46分钟。

途经罗夫诺州和赫梅利尼茨基州的6283次列车（谢佩蒂夫卡—罗夫诺）晚点48分钟。在波尔塔瓦州，部分城际电车晚点时间在9至21分钟之间。

此外，6663次克雷门丘克-帕萨日尔斯基至兹纳米扬卡-帕萨日尔斯卡的列车晚点15分钟，6344次格雷恰尼至日梅林卡-帕萨日尔斯卡的列车晚点14分钟。

乌克兰铁路公司提醒，由于危险等级升高，列车运行可能会暂时暂停。 在空袭警报期间，建议乘客不要滞留站台，而应前往避难所，或远离铁路设施200米以上。

需要指出的是，在第聂伯火车站遭袭后，乌克兰铁路将重新审视安全规程。

此前，占领军于10月29日袭击了第聂伯尔火车站。此次袭击造成14名平民死亡，另有10余人受伤，其中许多人伤势严重。

乌克兰铁路公司已详细说明了俄罗斯袭击第聂伯火车站的经过，此次袭击导致平民乘客死亡和受伤。 据该公司称，车站事先已发布空袭警报，在发现危险升级后，原定开往扎波罗热的电动列车上的乘客开始撤离。距离袭击发生还有10多分钟。

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