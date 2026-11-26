来自穆卡切沃的医疗助理亚历山大与一名司机一起，在冬季道路上行驶了约20公里，将一名受伤的中尉送往急救站。途中，他们不得不穿越一座受损的桥梁，当时车辆有坠入河中的风险。

39岁的亚历山大拥有医学教育背景：他毕业于贝雷戈夫医学院，曾在外来诊所工作并担任药剂师。2017年，他加入了穆卡切沃边防支队，担任医务员。

2023年，他作为第15机动边防支队的一员前往哈尔科夫州。在那里，他多次在炮火袭击下提供医疗救助。 据亚历山大描述，晴朗天气下的行军尤为危险，而雨、雾和雪虽然会增加工作难度，却能让他们更不易被发现。

最危险的一次出诊发生在冬夜的一场大雪中。边防人员接到报告，称阵地上有一名中尉遭受枪伤。亚历山大与一名司机赶往救援，并在现场为这名军官提供了必要的医疗救助。

起初本应由另一支后送小组接走伤员，但因通讯故障未能协调好交接事宜。于是，医务员决定自行将这名军官送往稳定治疗点。前方还有约20公里路程。

行进途中，司机报告了一个严重障碍——一座受损的桥梁。他们不得不极其缓慢地通过这座桥：车轮下方是悬崖，稍有不慎，车辆就可能坠入河中。 尽管危险重重，边防人员还是成功驶过桥梁，将伤员送到了医护人员手中。

亚历山大强调，在这样的出诊任务中，很大程度上取决于战友之间的相互信任与支持。

这位军人与同样从事医疗工作的妻子共同抚养着三个孩子。在某次前往前线的任务前，小女儿送给父亲一只小白熊玩偶，并请求他把玩具带在身边。

“这只玩具熊温暖了我的心，它让我回想起家人和家的温馨。想起那些爱我、等待我的人，”这位边防军官说道。

目前，亚历山大仍在穆卡切沃边防支队服役。他梦想着在全面战争结束后创办自己的事业，并能有更多时间陪伴家人。这位军人最大的愿望，就是让他的孩子们能在自由的乌克兰里幸福、安全地成长。

来源：乌克兰国家边防局西部地区管理局——西部边境

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