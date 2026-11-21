在基洛沃格勒州乌斯蒂诺夫斯基的一所学前教育机构中，发现井水中的硝酸盐含量极高——是允许标准的5.7倍。尽管有实验室检测结果，该机构仍继续用这水给孩子们喝水并烹饪食物。 针对这一违规行为，警方已立案侦查。

“我们在基洛沃格勒州的监测小组走访了乌斯蒂诺夫斯基学前教育机构。检查时，该机构共有76名儿童在园。 此次监测访问的结果令人震惊：调查发现，该幼儿园使用的井水硝酸盐含量极高——竟是标准值的5.7倍！ 这是该机构此前对井水进行检测的报告所显示的结果，”卢比涅茨周六写道。

据人权专员称，即使在收到检测结果后，该幼儿园仍继续将这种危险的水用于饮用和烹饪。这给幼儿园儿童及工作人员的生命和健康带来了直接威胁。

卢比涅茨强调，饮用硝酸盐含量过高的水可能导致严重中毒和大规模非传染性疾病。

他还提醒道，基洛沃格勒州此前已记录过因受污染的井水导致婴儿因硝酸盐中毒死亡的案例。

据德米特罗·卢比涅茨透露，在监察专员办公室代表迅速介入后，执法部门已对发现的违规行为作出回应。

在24小时内，警方已将相关信息录入《统一审前调查登记册》（ЄРДР），并立案侦查。

乌克兰最高议会人权事务专员德米特罗·卢比涅茨通报了这一情况。

需要指出的是，11月20日，由于“基辅水务公司”设施发生紧急情况，维什涅沃和索菲耶夫斯卡·博尔沙吉夫卡的集中供水被暂停。

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