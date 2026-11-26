奥布希夫区费奥多西耶夫卡村议会的议员们未支持设立面积为14.2公顷、具有地方意义的“罗斯拉夫卡”植物保护区，该保护区本应保护林木和自然生态系统免受砍伐和开发。 部分议员以该地区“据称不存在河流”为由，解释了他们的立场。

根据决议草案，基辅州军事行政管理局生态与自然资源部早在2026年6月26日就曾向当地社区提出申请，请求批准在罗斯拉维奇村设立该保护区。 该决议草案于11月13日公布，但在11月25日的会议上，有13名议员拒绝支持该决议。

据景观设计师玛丽娜·瓦什琴科称，专家们已就设立自然保护区的科学依据进行了研究。 与此同时，在会议期间，议员维拉·丘本科声称，罗斯拉维奇村内根本没有河流——既没有佩蒂利河，也没有罗斯拉夫卡河，只有“林地和灌木丛”。 她指责那些主张保护水体的活动人士“混淆了村庄的历史”。

对此，瓦什琴科指出，在中第聂伯河流域水资源管理局的官方地图上，罗斯拉夫卡河已被明确标注。 活动人士担心，否认该水体的存在并将山毛榉-桤木林贬低为“灌木丛”，可能会为该地区的开发铺平道路。

围绕罗斯拉维奇生态系统保护的冲突至少自2023年起便已持续，当时该地区曾出现建设别墅小区的计划。

2026年夏季，当地居民曾报告称，罗斯拉夫卡河的支流佩特尔河已被填埋，桤木林也被砍伐。 据居民称，在这份新的详细区域规划中，该支流已不复存在，其原址被规划为别墅建设用地。

据当地居民称，为了实施开发项目，开发商削平了山丘并排干了沼泽，导致当地湖泊干涸。

随后，基辅州议会环境委员会向执法部门提出申请，要求立案侦查。

这一消息由“奥布希夫——就是你”社群、景观设计师玛丽娜·瓦什琴科以及村委会的文件共同披露。

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