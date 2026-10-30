在基辅州，一名医院院长和两名中间人涉嫌以1万美元的价格出售“终身残疾”资格

基辅州查获了一起涉嫌以1万美元为代价办理终身残疾等级的案件。被捕人员包括一名区医院院长、一名个体经营者以及前医疗社会鉴定委员会成员。

据调查显示，涉案人员承诺向男性当事人收取报酬，帮助其获得终身残疾等级。据执法部门称，为此，他们在医疗文件中虚构了当事人所谓“长期病假”的虚假信息。

随后，嫌疑人计划影响负责评估个人日常功能状况的专家组成员，使其作出认定终身残疾的决定。

执法部门记录了分批转账的证据。在收讫全部约定款项——1万美元后，三名涉案人员被拘留。

在搜查过程中，警方查获了现金、文件及其他实物证据，目前正在刑事诉讼程序中对这些证据进行核查。

三名被拘留者均被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第369-2条第3款——通过影响有权履行国家职能人员的决定而获取不正当利益。

目前，关于对嫌疑人采取何种预防措施的问题正在商议中。

庭前调查由基辅州国家警察总局的调查人员负责。基辅及基辅州的安全局（SBU）人员以及国家警察内部安全局的工作人员负责提供行动支持。

在法院作出有罪判决之前，涉案人员均被推定为无罪。

基辅州检察院通报了上述情况。

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