在基辅州，26个能源基础设施防护项目中没有一个完工，尽管官方报告显示其平均完工率约为55%。 工程造价估计约为18亿格里夫纳，而承包商已表示需要额外4亿格里夫纳。

议员们召开了一次专门讨论基辅州能源状况的会议。

据奥列克西·库切伦科称，尽管报告显示完工率约为55%，但这26处能源设施防护工程至今仍无一竣工。

这位议员指出，该指标的计算方法尚不明确。此外，发包方仅提供了占项目总成本15%的工程验收单。

“26处能源设施防护设施中，没有一处完工。‘报告’中显示的平均完工率约为55%。

‘完工率’的评估方法不明。提交的工程验收单仅覆盖总工程造价的15%。工程总造价约为18亿格里夫纳（起始价）。预付款约为7.5亿格里夫纳。

施工进度表原定于2026年10月1日前交付所有项目。进度表已三次调整，但均未按期完成。需要指出的是，26个项目中没有一个完工。

目前，承包商表示需要额外4亿格里夫纳的资金，”这位乌克兰人民代表说道。

据库切伦科透露，总参谋部还指出，部分项目甚至未将可能遭受无人机袭击的情况纳入考量。

奥列克西·库切伦科透露，两家与柳博米拉·科日舒科有关联的公司被毫无争议地选定为总承包商。

据发包方——区域发展部——称，其收到该指示是来自基辅州军事行政局第一副主任鲁斯兰·奥利尼科。

与此同时，据这位乌克兰人民代表称，弗拉迪斯拉夫·索科洛夫在材料供应中发挥了关键作用，尽管并未与其签订正式合同。项目所有参与方之间的合作主要基于口头协议。

库切伦科还表示，目前尚无人能预测或保证工程的完工时间。

“没有人能预测或保证工程何时完工。 据现任基辅州州政府主席特卡琴科称，已作出变更发包方的政治决定——重建署准备接管该项目。但目前由于缺乏相关文件，无法完成项目移交，因此无法实施这一决定。

显然，在这种情况下，基辅州行政管理局部门不可能提供任何后续资金——没有人会冒风险签署任何文件，”这位人民代表补充道。

根据会议结果，特别调查委员会就基辅州能源设施防护工程的建设情况通过了一系列决议。

具体而言，委员会决定：

立即向乌克兰安全局（SBU）、国家调查局（DBR）和国家警察局报告犯罪迹象——由各机构在其职权范围内处理。 向乌克兰国家审计署（DAUS）提出请求，要求对基辅州州政府部门进行经济和财务审计。 向内阁提出建议，要求尽一切努力完成该项目。 建议政府立即起草关于“韧性计划”以及战时国家与地方预算财政纪律的法律草案。

因此，基辅州26处能源基础设施防护设施的建设状况仍不明朗：所有工程至今尚未完工，交付期限已多次推迟，而承包商为继续施工正寻求额外资金。

“祖国党”议员、乌克兰议会“韧性计划”特别调查委员会成员奥列克西·库切伦科透露了这一情况。

乌克兰期待在G7峰会、“拉姆施泰因”会议以及“自愿者联盟”会议期间，在加强防空和支持能源领域方面取得具体成果。总统沃洛迪米尔·泽连斯基在声明中指出，所有这些活动都将在11月内举行。

乌克兰已制定了一项计划，旨在帮助民众度过寒冬并应对可能出现的电力供应中断。该计划包括加强能源基础设施、保护横跨第聂伯河的桥梁，以及为可能面临停电的民众提供援助。

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