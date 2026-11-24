基辅州将对一名来自首都的律师提起公诉，据调查显示，该律师与同伙合谋组织了将军人从部队非法带出的活动。此类“服务”的费用平均为1万美元。

在基辅州检察院的程序指导下，该案的庭前调查工作已全部完成。

据调查显示，该律师自称是“军事律师”，但实际上并未提供任何法律援助。相反，他向驻扎在乌克兰各地的军人提供擅自离开军营的方案。

该男子与其同伙向客户谎称，自己在军方指挥系统中拥有有影响力的关系，并掌握各部队工作组织特点的相关信息。

其作案手法是：该律师驾驶私家车前往各部队，接走军人后，绕过检查站，将他们送回居住地。

同伙们以加密货币收取服务费，随后在彼此之间进行分配。

调查记录了2026年发生的三个犯罪活动案例。 该律师及其同伙被指控涉嫌违反《乌克兰刑法典》第114-1条第1款——在特殊时期妨碍乌克兰武装部队及其他军事部队的合法活动。

在审前调查期间，该律师完全承认了自己的罪行，提供了自证其罪的证词，并自愿向乌克兰武装部队汇款100万格里夫纳。

目前，针对该律师的起诉书已移交法院进行实质性审理。其同伙目前仍在通缉中。

此次庭前调查由乌克兰安全局（SBU）基辅及基辅州总局的调查人员负责，并在SBU反间谍部的行动配合下进行。

基辅州检察院通报了这一消息。

需要指出的是，在卡缅涅茨-波多利斯基，一名52岁的基辅居民将出庭受审，他涉嫌组织将应服兵役的男子非法越过乌克兰国家边境。他为此索要了1.5万欧元报酬。 该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

乌克兰国家反腐败局和专门反腐败检察院已完成针对军人向企业代表索取并收受不正当利益一案的庭前调查。 索要钱财的目的是为了让该军事单位无障碍地接收电子战（REB）装备。

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