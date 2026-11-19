这座纪念碑将献给乌克兰武装部队空军的军用飞行员们，他们自全面入侵开始的最初几个小时起，便挺身捍卫基辅及周边地区的天空。 该纪念碑计划以乌克兰战斗机机身为造型，建在曾发生过激烈战斗的地点。

在基辅州州政府举行的一次工作会议上，与会者就纪念英雄的问题进行了讨论，出席会议的有基辅州州政府副主席詹娜·奥西彭科、文化与旅游局代表、空军司令部、 “中心”空军司令部以及第40战术航空旅“基辅幽灵”的代表共同出席，就纪念英雄的问题进行了讨论。

与会者探讨了在“基辅州：纪念之地”项目中加入阵亡飞行员信息、英勇空战地点数据以及互动地图的可能性。 与会者特别关注了在基辅州原马卡罗夫区境内建造一座以战斗机机身为造型的纪念碑的倡议。

“该项目的推进已明确了具体方向和分阶段实施计划。重要的是，这一倡议得到了州政府及各地社区的支持。接下来的重要一步将是与阵亡飞行员的家属商讨项目构想，并邀请他们参与其中。 我们的责任是保存并向后代传承那些为保卫乌克兰领空而献出生命的飞行员们的记忆，” ——“中心”空军司令部军民合作处处长、上校奥莱娜·卡拉班丘克指出。

来源：空军司令部“中心”

戈斯托梅尔大桥附近计划竖立一座纪念碑，以纪念牺牲的工兵。

卢茨克为失踪的边防军官谢尔盖·巴格里揭幕了纪念牌匾。

基辅以4.365亿格里夫纳的高价招标建设纪念广场。

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