执法人员拘留了瓦伦蒂娜·莫洛达，她在基辅州彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡发生的事件中，声称大楼内有“人质”，并自称是医生兼“梅德-普雷斯蒂奇”诊所的老板。 据执法部门称，在抗议活动开始前三天，该女子曾与一名司机一同对该建筑进行了侦察。

基里尔·布达诺夫在未透露该女子姓氏的情况下，描述了她的行为。据他称，抗议活动开始前可能曾发生过挑衅行为。

“这是个复杂的情况。我认为应避免主观评判。就总体而言，我能说的是——比如，有一个非常耐人寻味的事实。我理解人们当时情绪激动，但确实存在挑衅行为。 例如，这一切是从哪里开始的？有个人出于某种目的穿上了医护人员的制服，此前还购买了一辆救护车，并带着自己的司机，至少在三天前就对该地点进行了——姑且这么说——侦察。 “这一切都有记录，诸如此类，”总统办公室负责人解释道。

据布达诺夫称，在随后的调查中，执法人员在该女子的手机中发现了可能证明其预先策划行为的证据。具体而言，包括照片和聊天记录。

总统办公室负责人透露，该女子曾与某些Telegram频道有过联系，这些频道随后开始大规模传播相关消息。

“有与某些Telegram频道的聊天记录，这些频道已开始大规模发布此类信息。 我尚不清楚此举的具体目的——究竟是出于个人动机，为了提升自身声望，还是为了赚取一定金钱——但问题在于，究竟是谁在为这类服务买单。 或者，说不定——背后还是另有目的，是某种反国家的目的，”布达诺夫推测道。

与此同时，他强调，索菲耶夫斯卡·博尔沙吉夫卡的局势不能仅用可能存在的挑拨者的行为来解释。在他看来，该事件也凸显了社会紧张局势以及亟待解决的问题。

“是的，一方面是挑衅者，但另一方面则是社会中的紧张情绪。她（该女子——编者注）已被拘留，”布达诺夫表示。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫对此进行了说明。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫表示，将查明在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡地区挑起事端的人员，并追究其责任。据他介绍，总检察长办公室和相关执法机构已启动客观调查。

乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核实军人及国民卫队代表进入该建筑的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

驻扎在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡军事单位驻地的军人中，有曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄罗斯战俘生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷谢蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，经查实存在违法行为的人员，必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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