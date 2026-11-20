在利沃夫州俄罗斯空袭现场清理瓦砾时，应急救援人员发现了一只小灰猫。

这只小猫被困在废墟中，但救援人员成功将其救出，它还活着。

乌克兰国家紧急情况局分享了救援现场的照片，并强调每一条生命都弥足珍贵——即便身处痛苦、恐慌和大规模破坏之中。

需要指出的是，11月20日夜间，占领军曾动用导弹和攻击型无人机对乌克兰发动大规模袭击。利沃夫州也遭到袭击：特别是斯克尼利夫火车站的售票终端被摧毁。此次袭击造成人员死亡和受伤。

来源：利沃夫州紧急情况部

11月20日上午，利沃夫因俄罗斯袭击造成两人死亡，另有人员受伤。此外，市长安德烈·萨多维表示，斯克尼利夫火车站的售票终端也遭到击中。

在俄罗斯袭击后，利沃夫市及该州已实施紧急停电。11月20日，俄罗斯炮击导致利沃夫市两辆汽车和一处宿舍楼的窗户受损，利西尼奇村的一栋民宅也遭到破坏。 市长安德烈·萨多维还表示，在市内某条街道上发现了一枚火箭弹残骸。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了此次袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

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