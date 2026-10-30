利沃夫州议会关于将2027年定为“乌克兰起义军、罗曼·舒赫维奇和奥列格·奥尔日奇年”的决议至今尚未生效。 该决议尚未签署，而要使其生效，必须由省议会代理主席签字。

关于将明年定为“乌克兰起义军及杰出乌克兰人物年”的命令目前尚未落实。该决议的后续命运取决于是否由授权官员签署。

科齐茨基指出，该地区议会的决议至今尚未签署。他还强调，必须考虑到乌克兰的外交利益以及与波兰的关系。

“我想告知，贵信中提及的利沃夫地区议会决议至今尚未签署，也未生效。 我坚信，各级政府机构的决定都应兼顾乌克兰的外交利益以及与波兰共和国的睦邻关系，”该州行政首长在信中写道。

他还指出，他理解历史记忆问题对乌克兰和波兰人民而言的敏感性，以及在相互尊重和寻求共识的基础上讨论这些问题的必要性。

利沃夫州军事行政局新闻处澄清称，该决议要生效，必须由利沃夫州议会代理主席尤里·霍洛德签署。截至发稿时，该签署尚未完成。该行政局还强调，他们并非该决议的发起方。

利沃夫州军事行政当局负责人马克西姆·科齐茨基在致波兰西里西亚省省长沃伊切赫·萨卢加的信中透露了这一消息，并援引了《Zachod》的报道。

充满争议的过去与当下的现实：乌克兰与波兰新一轮冲突的启示。

需要指出的是，图斯克曾批评将2027年定为“舒赫维奇、乌克兰起义军（UPA）和奥尔日奇之年”的决定。

8月24日，波兰外交部副部长马尔钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，此举不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

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