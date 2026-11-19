利沃夫州执法部门与卢甘斯克州同行联合捣毁了一个跨国毒品及精神药物走私和销售网络，该网络每月交易额超过1100万格里夫纳。

该团伙由六名年龄在19至34岁之间的第聂伯罗彼得罗夫斯克州居民组成，他们建立了从欧盟国家向乌克兰批量供应含有四氢大麻酚（THC）的电子烟及烟草产品的供应链。

为了储存和分装违禁品，涉案人员在第聂伯市租用了一间办公室和五个车库隔间，每月通过这些场所转运的“货物”超过一吨。 销售通过专门的Telegram频道进行，既包括零售，也包括五公斤起的大宗批发，并招募了两名物流公司员工参与发货。 犯罪分子通过加密货币钱包和冒名者的银行卡收取客户款项。

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在开展的15次搜查中，执法人员查获了约1吨大麻、 500罐以大麻为基底的液体、320台电子设备以及79个含四氢大麻酚（THC）的烟弹，此外还查获了账本草稿和包装设备。 查获物品在“黑市”上的总价值超过1200万格里夫纳。

所有6名被拘留者均被通知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第307条第3款 （以特别重大规模非法贩卖麻醉药品和精神药物），该罪名最高可判处12年有期徒刑并没收财产。 调查机关正申请对他们采取羁押措施，且不得保释。

消息来源：利沃夫州警察局。

此前，苏姆州检察院已向法院提交了针对两名男子的起诉书，两人涉嫌组织非法贩运麻醉药品和精神药物。 在实施第一起犯罪时，其中一名涉案人员年仅17岁，其同伙则为27岁。

此前，基辅一家法院判定一名34岁的当地女性犯有以贩卖为目的非法持有特别大量精神药物罪。该女子持有PVP、安非他命和4-MMS（4-甲基甲卡西酮）。

此外，一名26岁的赫梅利尼茨基居民因参与有组织贩毒团伙，被判处9年有期徒刑并没收财产。 该判决是基于与检察官达成的认罪协议作出的。

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