利沃夫州警方抓获一名酒驾司机，该司机撞死一名女子后逃逸

在利沃夫州，执法人员拘留了一名49岁的德罗霍比奇居民。据警方称，该男子在醉酒状态下引发了一起致命交通事故，并逃离了现场。 一名24岁的德罗霍比奇区居民在事故中不幸身亡。这名日产X-Trail轿车的驾驶员可能面临最高10年的有期徒刑。

据执法部门初步调查，这起交通事故发生于10月25日18时10分左右，地点位于德罗霍比奇区“莫斯蒂斯卡—桑比尔—博里斯拉夫”公路上。

一名身份不明的司机驾驶一辆尚未查明的车辆，撞上了一名正在路边行走的24岁当地居民（当时她正与一位熟人同行），随后逃离现场。该女子因伤势过重当场死亡。

为侦破此案，德罗霍比奇区警察局第1派出所的刑事警察、侦查员及其他部门人员，以及利沃夫州刑事侦查局的侦查员和警方其他部门人员均参与了调查。

经调查，执法人员查明，这起交通事故的肇事者是现年49岁的德罗霍比奇市居民，他驾驶的是一辆日产X-Trail轿车。 此外，经查明，该男子在酒后驾驶状态下操控车辆——其血液酒精浓度超过2.5‰。执法人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条将其拘留。

针对该事件，利沃夫州警察局调查处交通犯罪调查科的调查人员已依据《乌克兰刑法典》第286-1条第3款 （醉酒驾驶者违反道路交通安全或交通工具操作规定）启动了刑事诉讼程序。 该条款规定的刑罚为：处五年至十年有期徒刑，并剥夺五年至十年驾驶资格。

来源：利沃夫州警察局

需要提醒的是，在哈尔科夫州发生的一起交通事故中，两人死亡，一名儿童受伤。

10月13日，在哈尔科夫州诺瓦沃多拉加村，一名33岁的女性司机因交通事故身亡。

警方正在调查基辅市斯维亚托申斯基区一起载有乘客的公交车翻车事故。

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