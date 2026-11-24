在尼古拉耶夫州，R-55公路韦塞利诺沃附近通往敖德萨方向的问题路段已启动大修工程。工程将覆盖5.2公里的路段，并由欧盟在乌克兰设施（Ukraine Facility）计划框架内提供资金支持。

负责施工的“南高速公路”公司宣布了维修工作的启动。

据承包商称，当地居民近十年来一直呼吁修复该道路。2021年，由于道路状况不佳，他们曾两次举行抗议活动。

目前，正在维修的路段已完全封闭，并为驾驶员安排了临时绕行路线。

施工期间，将铣刨旧路面，拆除路基，并铺设新的水泥混凝土结构。拆除原有路基后发现，道路下方为软土层，无法承受规范载荷。

因此，承包商正将不合格的土壤替换为来自当地采石场的壤土。施工深度为1至1.5米。随后将铺设土工布和排水砂。

新的道路结构将由20厘米厚的排水砂、21厘米厚的碎石砂混合层、 16厘米厚的瘦混凝土整体基层，以及26厘米厚的上层水泥混凝土面层。

计划采用“冲洗混凝土”工艺铺设面层，该工艺要求从新铺路面表面去除薄层水泥浆，使碎石露出。

据该公司解释，该技术旨在降低车辆行驶噪音，确保车轮与路面更好的附着力及排水性能，同时提高路面对霜冻和防冻剂的耐受性。

此前，布科维纳地区的居民曾因路面维修质量不达标而封锁道路。

在基辅，切尔尼戈夫斯卡地铁站附近的高架桥维修工程即将完工。

基辅市在支付两个区道路坑洞修补费用时，发现预算损失近420万格里夫纳。据调查显示，支付工程款时使用的车辆当时实际位于切尔尼戈夫。

乌克兰政府已向各地区拨款超过35亿格里夫纳，用于地方道路维修。

日托米尔环城公路将拓宽至四车道。

关注我们在