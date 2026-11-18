针对乌克兰国家安全局波尔塔瓦州分局的两名工作人员及一名律师的起诉书已移交法院，他们被指控索取并收受11万美元的不当利益。 乌克兰专门反腐败检察院和乌克兰国家反腐败局于2026年11月18日通报了这一消息。

据媒体报道，涉案人员包括乌克兰安全局波尔塔瓦州分局调查科科长亚历山大·波普、该科高级调查员谢尔盖·格拉申科以及律师维亚切斯拉夫·德利亚。 据调查显示，这些官员通过中间人向某企业所有者索要钱财，该企业的董事涉嫌通过哈萨克斯坦的空壳公司向俄罗斯供应设备。

执法人员承诺，只要支付上述金额，就确保与该公司董事达成认罪协议，不会向法院申请对其实施逮捕或冻结企业资产，实际上将终止刑事追诉。 涉案人员于2026年4月在收到第二笔5.5万美元贿赂后随即被揭发。

此外，调查还查明，该律师说服该企业家额外转交8,000美元，声称是用于贿赂负责批准认罪协议的法官。 实际上，该辩护律师与该法官并无任何联系，且计划将这笔资金据为己有。

安全局工作人员的行为被定性为收受特别巨额非法利益，而该律师的行为则被定性为教唆、诈骗及煽动行贿。起诉书已于11月17日移送法院。 此前，法院对嫌疑人采取了羁押的预防措施，并规定亚历山大·波普的保释金为500万格里夫纳，谢尔盖·格拉申科的保释金为400万格里夫纳。

消息来源：SAP和NABU。

雷尼市前市长和市议会前议员因索要10万美元以出租面积约2.5公顷的公共土地，最终被判刑。涉案人员已收到这笔款项的一半。

帕夫洛格拉德市法院的一名法官因收受2,000美元贿赂被判入狱。

总参谋部一名女军官因收受1.4万美元贿赂被拘留。

切尔尼戈夫州一名被捕的逃兵曾试图行贿4万格里夫纳。

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