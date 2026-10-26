“迪亚”门户网站现已开通查询“战争退伍军人名录”节选的功能

退伍军人及阵亡国防军人的家属从即日起可通过“迪亚”（Diya）门户网站申请《统一国家战争退伍军人登记册》的摘录。该文件可证明相关身份，是申请国家优惠待遇和社会保障的必要凭证。

该服务面向已录入名录的公民开放，包括作战行动参与者、战争参与者、 因战争致残人员、阵亡捍卫者家属、“尊严革命”受难参与者以及对祖国有特殊功勋的人员。

如需申请该文件，需在门户网站上登录，进入“退伍军人PRO”栏目下的“退伍军人登记册摘录”服务并确认申请， 随后，附有二维码及该部门合格电子签名的处理后的PDF文件将发送至个人账户和电子邮箱。 此外，通过“行政服务中心”（ЦНАП）获取该证明的功能也已扩展——从现在起，退伍军人的子女（年龄在23岁以下）或其法定代理人可代为办理，以便获得国家提供的教育资助。

来源：乌克兰退伍军人事务部。

需要提醒的是，从现在起，在乌克兰可以通过“迪亚”平台申请怀孕和分娩相关津贴，以及一岁以下婴儿的育儿补助。

“迪亚”应用程序及门户网站正在开发一项新服务，用户可通过该服务在线提交关于开始建造或改建两层及以下（不包括阁楼）的私人住宅、花园住宅和度假屋， 以及车库和附属建筑的开工或改建申报。

“迪亚”应用已推出AI助手，用于办理文件领取和罚款缴纳事宜。

需要提醒的是，“迪亚”平台已实现了员工预订的自动续期功能。

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