在布科维尔附近波利亚尼察村的Phoenix Relax Park酒店附属互动动物园内，一只赤鹿死亡。据动物保护组织UAnimals称，该动物在未获得适当救助的情况下，已处于危重状态数日。

据动物保护人士称，10月25日，网络上出现了一段视频，视频中一只精疲力尽的狍子躺在围栏旁的泥泞中。 该帖子的发布者斯维特兰娜声称，度假村管理层和动物园工作人员都知道这只动物的状况，却未给予其应有的救助。据她描述，那只狍子甚至连水都没有。

据UAnimals报道，该女子报警后，警方记录了这起可能涉及虐待动物的事件。据发帖人称，执法人员抵达后，给狍子提供了水和止痛药，并将其转移到防水布上。

与此同时，据动物保护人士透露，该酒店集团方面声称曾试图救治这只动物，并此前已联系过兽医。视频传播后的第二天，这只狍子死亡。

UAnimals表示，其律师已就后续行动向发帖人提供了法律咨询。此外，该组织向警方提交了独立报案，并转交了跨党派联盟“人道国家”的申诉书。

UAnimals呼吁乌克兰国家警察对该事件进行彻底调查，查明在对待该动物的过程中是否存在违规行为。该组织还呼吁公众广泛传播相关信息，以确保此事不会被忽视。

动物保护人士反对参观互动式动物园，并指出将动物用于娱乐可能伴随动物的痛苦。这只雌鹿的死亡原因以及该园区工作人员可能承担的责任，应由执法部门查明。

Phoenix Relax Park随后就这只雌鹿的死亡发表了评论，并表示将力求客观查明事件的全部情况。 该园区代表对这只动物的死亡表示哀悼，并指出在该动物病情恶化后，已请兽医进行治疗，但最终未能挽救这只雌鹿的生命。

该度假村表示，已采集生物样本送交实验室进行检测，目前正在等待检测结果及兽医的正式结论，这些将有助于查明死亡原因。

“目前已采集生物样本进行实验室检测。我们正在等待检测结果和兽医的正式结论，这些将有助于查明死亡原因，”声明中写道。

此外，Phoenix Relax Park方面表示，正特别关注其他动物的健康状况及其饲养条件。该园区代表表示愿意与动物保护组织进行对话，并承诺在获得检测结果后通报调查情况。

该园区在声明中还驳斥了对其漠视动物的指控，强调多年来一直救助流浪动物，资助其饲养，并照料被移交给园区的动物。

警方通报称，10月26日10时04分，接到举报称普里卡尔帕蒂亚地区波利亚尼察村的互动式动物园内可能发生虐待动物事件。举报内容涉及一只雌鹿可能未获得兽医救助。

调查行动组和一名兽医随即赶赴现场。初步确认死亡的是一只雌性斑点鹿。检查过程中未发现明显的身体损伤。 兽医进行了尸检并采集了样本送交实验室检测，以帮助查明死因。

目前，执法部门正在核查该动物死亡的具体情况，以及有关其可能未获得必要救助的信息。 此外，警方正在调查该场所饲养野生动物是否合法，是否具备法律规定的全部文件，以及是否遵守了动物饲养条件的相关要求。根据调查结果，将对该事件作出法律评估。

来源：UAnimals

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