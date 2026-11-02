在喀尔巴阡山地区，一名企业家因污染山间河流被处以8.5万格里夫纳罚款

伊万诺-弗兰科夫斯克州度假村波利亚尼察村的一处私人庄园业主，被认定对污染波利亚尼察普鲁特茨河负有责任。 该企业家违反环境保护法规，系统性地将未经处理的污水排入水体。

实验室检测显示，水中污染物含量超过了允许标准，特别是氨氮、磷酸盐和铁。这导致水质恶化，并对环境构成了威胁。

2026年10月29日，雅雷姆恰市法院认定该企业家有罪，并判处其8.5万格里夫纳罚款。此外，他还需支付超过3万格里夫纳的司法鉴定费用。

在庭审期间，该企业家还自愿向乌克兰武装部队捐赠了1.5万格里夫纳。该判决将在上诉期届满后生效。

来源：伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院

基辅市经济法院责令一家私营企业因延迟向乌克兰国民卫队交付国防物资，支付2400万格里夫纳的罚款。该企业延误履行国家合同超过200天。 该诉讼由中央地区国防专项检察院提起。

在苏梅市，“人民公仆”党议员兼市议会部门主任马克西姆·泽连斯基被认定犯有赌博罪。法院判处其罚款51格里夫纳。

国家语言保护专员奥莱娜·伊万诺夫斯卡因某企业一年内多次违反语言立法规定，对其处以11 900格里夫纳的罚款。 此次检查的依据来自一名公民的投诉，她提供了照片证据，显示该印刷出版物的封面使用乌克兰语，而部分内文内容（特别是填字游戏和答案）则使用了非官方语言。

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