伊万诺-弗兰科夫斯克州已将一家企业负责人及其三名下属的案件移交法院审理，他们被指控从国家天然气输送系统中侵占了超过800万立方米的天然气。造成的损失估计为2.034亿格里夫纳。

据调查显示，该骗局的策划者是现年50岁的一家乌克兰-阿塞拜疆合资企业负责人，该企业在利沃夫州谢普蒂茨基区的维利科莫斯蒂夫斯基气田从事天然气开采。 他将一名工头和两名石油天然气开采操作员卷入了该骗局。

2019年，该公司与国有企业“乌克兰天然气传输系统运营商”有限责任公司签订了合同，使用天然气传输系统输送其自产的天然气。天然气流量通过专门的加封计量装置进行记录。

据调查称，从2022年1月至2025年11月，该团伙成员多次干预设备运行。 维修工和操作员通过调整计量装置上的阀门位置，篡改了计量数据。以此制造出企业向天然气输送系统输送自有天然气的假象，而实际上并未发生。

基于伪造的数据，该企业总经理开具了虚假的交接单。这使得他们能够从国家管网中侵占资源，并将其转售给其他企业，特别是其控制下的公司。

2026年5月19日，四名涉案人员被通知涉嫌犯罪。 该总经理还被追加指控洗钱罪。9月23日，在获得新证据后，案件定性发生变更——该团伙成员被指控犯有有组织犯罪。

伊万诺-弗兰科夫斯克市法院对四人均采取了羁押候审的预防措施，但允许交保。检察官曾请求将该董事的保释金定为1.664亿格里夫纳，但法院最终将其定为540万格里夫纳。

此外，应检察官申请，当局冻结了该诈骗案组织者在八家企业的财产及公司权益。

庭前调查已结束，起诉书已移送法院。本案由伊万诺-弗兰科夫斯克州国家警察总局的调查人员负责调查，并在该州安全局（SBU）的行动配合下进行。

来源：伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院

此前，利沃夫州检察院已向法院提交了针对利沃夫市议会主席、 其副手、教育部门代理负责人以及某企业副总监的起诉书，指控其为教育机构采购劣质煤炭，造成近230万格里夫纳的损失。 此外，市议会主席还被指控从下属处收受不正当利益。

在基辅，索洛米扬斯基区州行政管理局前教育部门负责人将因向教育机构采购电力造成超过540万格里夫纳的损失而接受审判。该案的庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

2025年9月，检察院申请对第聂伯罗区区政府教育管理局某部门负责人奥尔加·德罗兹多娃进行通缉和拘留， 她被指控在采购蔬菜切菜机和避难所座椅时虚报价格。

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