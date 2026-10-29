伊万诺-弗兰科夫斯克州已将针对三名国家劳动局官员及一名劳动保护培训中心主任的起诉书移交法院。 据调查称，他们从企业主处收受钱财，以帮助其逃避检查、伪造文件并隐瞒工伤事故。

据调查显示，该犯罪团伙由国家劳动局西南跨地区管理局的一名官员组建。他拉拢了两名下属，而职业安全培训中心的主任则充当了该犯罪链条中的中间人。

企业主们为办理文件登记、确保经营不受阻碍、逃避检查以及规避违反劳动法的责任而支付费用。此外，该团伙成员还向企业主提出，只要付钱，就能在工伤事故调查结果中确保所需的结论。

收受贿赂掩盖员工死亡事件

其中一起有据可查的事件发生于2025年9月。伊万诺-弗兰科夫斯克市某企业的一名电工不幸身亡。该企业的劳动保护工作由培训中心主任负责，据调查显示，此人正是该骗局中的中间人。

执法部门查明，被告以2,500美元的价格，为该企业确保了针对这起致命工伤事故的专项调查的“合格”结论。 此外，他们还事后将死者补记在所谓“劳动保护考试合格”的记录中，并伪造了相应的证书。该文件由部门负责人签署。

据调查显示，2025年10月蒂斯梅尼察一家汽车维修站员工受伤后，以及同年11月科洛米亚地区一家农场工人受伤后，他们也采用了类似的作案手法。 仅支付了2万格里夫纳和4万格里夫纳，这些案件便根本未进行专项调查。

九起案件共收受逾45万格里夫纳

获取不正当利益的另一种方式是办理职业安全培训及知识考核的相关文件。尽管该中心实际上并未开展培训，但企业主仍需为每名员工支付1,200至1,600格里夫纳。

总体而言，从2025年3月至11月，执法部门共记录了9起收受非法利益的案件，涉案金额超过45万格里夫纳。

该犯罪团伙于2025年11月被查获，2026年7月，其成员收到了新的犯罪嫌疑通知。目前，庭前调查已结束，起诉书已移交法院。

被告的行为被定性为违反《乌克兰刑法典》第28条第3款和第368条第3款——有组织团伙收受非法利益。 他们可能面临最高10年有期徒刑，并被没收财产，且被禁止在三年内担任特定职务或从事相关活动。

应检察官的请求，涉案人员已被停职。

本案的审前调查由国家调查局利沃夫地区分局负责，并在乌克兰国家警察伊万诺-弗兰科夫斯克州战略调查局的行动配合下进行。

伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院通报了这一消息。

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