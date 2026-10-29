在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑人中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

据执法部门查明，犯罪嫌疑人通过非法获取某家国有银行客户的网上银行登录信息，并将盗取的资金通过所谓的“中转账户”进行转账。三名涉案人员均已被通知涉嫌犯罪。

据调查显示，2025年3月，嫌疑人通过一个封闭的Telegram频道购买了包含某国有银行客户账户登录名和密码的数据库。他们利用获取的信息非法访问了他人账户。

为了在通过手机登录银行应用时绕过银行安全系统，涉案人员更改了密码。通过这种方式，他们阻止了真实账户持有人的访问权限。

在取得银行账户控制权后，犯罪分子将所有可用资金转入熟人的账户——即所谓的“收款人”。这些收款人以1000格里夫纳的报酬为条件，将自己的银行卡长期提供给犯罪团伙使用。

随后，资金被转入受控账户，通过ATM机和商铺收银台提取现金，最后在犯罪团伙成员之间进行分配。

据调查显示，该犯罪团伙的活动时间从2025年3月持续至2026年1月。在此期间，这群年轻人成功“洗劫”了该行16名客户的账户，造成近64.5万格里夫纳的损失。

为掩人耳目，涉案人员每次都使用新的智能手机和SIM卡，并通过不同的终端提取被盗资金。

在对嫌疑人住所及其中一个“中转点”进行搜查时，执法人员查获：

21部手机；

206张SIM卡；

14张银行卡；

一把自动步枪；

163发不同口径的子弹及4个弹匣；

毒品；

超过15万格里夫纳；

2,000美元。

科洛米亚地区检察院的检察官已向该团伙的三名成员均告知了涉嫌非法干预信息（自动化）系统运行以及秘密侵占他人财产——即盗窃罪的指控。 据调查显示，这些犯罪行为系由该团伙经预先串通后多次实施。

根据《乌克兰刑法典》第361条第5款和第185条第4款，对嫌疑人行为的法律定性已作出认定。

10月22日，科洛米亚市及区法院根据检察官的申请，对涉案人员采取了预防措施。两名成年嫌疑人被羁押候审，但可缴纳保释金——每人超过66.5万格里夫纳。 对于未成年嫌疑人，则采取了全天候居家监禁的措施。

据执法部门称，自2026年初以来，这已是卡尔帕蒂亚地区被查获的第二伙网络犯罪团伙。

此前，科洛米亚地区有五名青年曾采用类似手法，从33名乌克兰人的银行账户中盗取了近90万格里夫纳。

2026年5月底，伊万诺-弗兰科夫斯克州检察院的检察官已将针对这些涉案人员的起诉书移送法院。目前该案正处于庭审阶段。

此前，基辅谢甫琴科区警察局调查人员与网络警察局联合完成了庭前调查，并将针对一名欺诈志愿者（前军人）的基辅市民的起诉书移送至法院。

需要提醒的是，在基辅，诈骗分子曾以租用不存在的公寓为由骗取钱财。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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