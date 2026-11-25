里夫内州立儿童医院的医生们救治了16岁的纳扎尔，他于2025年3月从摩托车上摔下，遭遇了严重事故。 这名少年当时情况危急，经历了数次复杂的手术，并接受了长期的康复治疗。如今，他已经能够重新行走，正在上学并学习一门手艺。

据医生介绍，纳扎尔从摩托车上摔下后，被送往医院时已处于危重状态。医护人员诊断他患有弥漫性脑挫伤、颅底及颅顶骨折、脑内血肿及其他创伤。

“在麻醉与重症监护科的每一天都是一场考验。 医生们竭尽全力挽救这名少年。医院方面表示：“我们为他实施了一系列复杂的手术，包括神经外科手术，其中就包括颅骨成形术。”

在纳扎尔的病情稳定后，他被转入骨科与创伤中心，开始接受康复治疗。一支多学科专家团队负责为这名青少年提供治疗，帮助他恢复运动能力并重获自立。

2025年6月，这名少年坐着轮椅出院回家。与此同时，他当时已经开始尝试站立。

然而，康复之旅并未就此结束。纳扎尔多次返回中心，接受后续的康复治疗。

“这只是个开始。纳扎尔一次又一次地回到康复中心接受后续的康复治疗。 2026年秋季，他已经完成了第七轮康复疗程。如今纳扎尔17岁了。他能够行走、学习并正在掌握一门职业技能，”该医疗机构补充道。

11月24日，该医疗机构在其官方页面上公布了他的康复历程。

此前，利沃夫州立临床围产期中心曾接生了一对双胞胎姐妹罗莎莉娅和索菲娅，她们在怀孕第34周时早产。这两个女孩在同一个羊膜囊中发育，并共享同一块胎盘。

在利沃夫，医生为一名50岁的患者切除了重达4.5公斤的子宫肌瘤。

值得一提的是，乌克兰将建立首个机器人外科中心。

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