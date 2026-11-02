11月2日（周一），乌克兰多个地区的城际列车运行出现延误。其中，谢佩蒂夫卡至里夫内6283次列车延误最为严重，延误时间达1小时58分钟。

乌克兰铁路公司通报了这一情况。据该运营商称，6283次列车从斯拉武塔-1站开始就出现了延误。

其他延误最严重的列车包括：

6255次瓦普尼亚尔卡—敖德萨-戈洛夫纳站——延误1小时33分钟，自博尔什奇站起；

6255次 谢佩蒂夫卡 — 科扎廷-1 — 延误1小时15分钟，自波宁卡站起；

第6701次 基辅客运站（北站）— 米罗诺夫卡 — 延误1小时10分钟，自奥泽尔内站起；

第6413次 波米奇纳 — 敖德萨主站 — 1小时8分钟，从劳赫夫卡站发车；

第6221次 谢佩蒂夫卡 — 拉尼夫齐 — 1小时1分钟，从克莱姆比夫卡站发车。

其他地区的延误情况

在敖德萨州、尼古拉耶夫州和基洛沃格勒州，以下城际列车运行出现延误：

第6404次 敖德萨-戈洛夫纳 — 马蒂诺夫斯卡 — 晚点46分钟；

第6272次 波迪尔斯克 — 波米奇纳 — 晚点33分钟；

6252次 敖德萨-戈洛夫纳站 — 瓦普尼亚尔卡 — 延误30分钟；

6332次 科洛西夫卡 — 兹纳米扬卡-客运站 — 延误20分钟。

在波尔塔瓦州和切尔尼戈夫州，以下列车出现延误：

第6524次 尼日恩 — 格雷宾卡 — 延误38分钟；

第6242次 格雷宾卡 — 巴赫马奇-客运站 — 延误37分钟。

在切尔卡瑟州，6355次切尔卡瑟—乌曼列车比计划晚点29分钟。

乌克兰铁路公司在公告中未说明延误原因。

致乘客的提示

承运方强调，若面临高风险情况，列车运行可能会暂时暂停。

“如果列车因空袭警报而延误，请不要在站台上等待列车到达，而应前往安全地点。只有在空袭威胁解除后，列车运行才会恢复，”乌克兰铁路公司强调道。

由于第聂伯尔铁路基础设施遭到炮击，列车延误时间最长可达16小时。

此前，乌克兰铁路公司曾就俄罗斯对第聂伯火车站的袭击可能导致列车延误发出过预警。

此外，乌克兰铁路公司还调整了部分城际列车的时刻表。

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