2026年11月25日，特雷博夫利亚地区检察院的检察官向一名53岁的特尔诺皮尔州乔尔特基区居民及其22岁的同伙提出了犯罪嫌疑通知。 两人被指控出于谋取私利的目的，组织非法将人员越过乌克兰国家边境（乌克兰刑法第332条第3款）。

据调查显示，嫌疑人利用了其同谋妹妹的弱势处境和拮据的经济状况——该女子自幼便患有残疾。 鉴于法律允许男性为陪同残疾妻子出国而离境，涉案人员便决定通过办理此类婚姻牟利。

2026年10月，同伙们通过熟人物色了一名皮德沃洛奇斯克社区的居民，该男子正值服兵役年龄，且其服兵役延期期限即将届满。 他们向该男子提出，只要支付报酬，就可以与一名残疾女性结婚。 起初，涉案人员将服务费定为6000美元，随后将金额提高至8000美元。他们从客户处收取了2000格里夫纳，用于为未来妻子办理护照，并负责监督材料提交。

2026年11月，同伙将该残疾女性带至皮德沃洛奇斯克区民政局，她在那里与“未婚夫”办理了结婚登记。 在获得结婚证书后——该证书赋予该男子无障碍出境乌克兰的权利——嫌疑人从他那里收到了7500美元的定金（按乌克兰国家银行汇率折合超过33.8万格里夫纳）。 另外500美元本应在过境前直接支付给他们。

在钱款交接完成后，参与该骗局的嫌疑人随即被执法部门拘留。

目前正在就采取何种预防措施进行商议。