在对乌克兰发动的一次大规模导弹袭击后，俄军在特尔诺皮尔州上空使用了装有集束弹头的导弹。该州某社区内，执法人员发现了袭击后遗留的未爆炸弹药。

特尔诺皮尔州警察总局爆炸物处理服务处的专家们已将这些危险部件移除，并在专门划定的安全区域内进行了销毁。

该省警察局爆炸物处理服务处代理负责人维塔利·亚罗申科解释称，此类导弹的一个弹头可能含有多达60枚子弹药，每枚重量超过4公斤。 这些子弹药散布范围可达约6公顷。

此类弹药大多在撞击地面或其他障碍物时会爆炸。然而，未爆炸的弹药即使在袭击结束后仍具有危险性。

警方呼吁市民不要靠近火箭弹和无人机坠落地点。残骸中可能含有易爆部件。警方和国家紧急情况局的专家会对这些区域进行勘查，并销毁发现的弹药。

如果您发现可疑物品，请立即停下。不要靠近它，也不要触碰该物品。切勿试图将其捡起、移动或拆解。请提醒周围的人，并沿着原路小心撤离。 请在安全地点拨打102联系警方，拨打101联系国家紧急情况局，或拨打统一紧急求助号码112。请告知您发现该物品的确切位置。

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