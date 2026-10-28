在特尔诺皮尔州，诈骗犯从一名失踪士兵的母亲那里骗走了近35万₴

特尔诺皮尔区的一名居民向诈骗分子汇去了近35万格里夫纳，希望能得知其失踪的军人儿子的下落。 不法分子利用她的绝望心理，建议她咨询一位所谓的“通灵师”，声称该通灵师能够告知其儿子身在何处以及发生了什么。

警方正在查明涉案人员，并提醒市民警惕此类诈骗。不法分子利用失踪人员家属的情感，给他们一种能获得亲人消息的虚假希望。

特尔诺皮尔市第2警察分局接到一名来自维利科贝雷佐维茨基社区某居民点的女性报案。 该女子表示，她曾试图打听服兵役期间被列为失踪人员的儿子的下落，却反倒成了诈骗分子的受害者。

受害者曾在社交媒体上发布儿子的照片及其失踪的相关信息。某天，一位陌生女子给她发来了消息。这位陌生人表达了同情，表现出理解，并声称自己也是一名失踪军人的母亲。

这样的交流打动了受害者，她开始与这位新认识的女子频繁通信。随后，对方建议她去找一位通灵师，据称这位通灵师能告诉她失踪的儿子身在何处以及发生了什么。

这位妇女将这一提议视为最后的希望，于是又联系了一位自称拥有非凡能力的陌生女子。

这位冒牌通灵师的服务不仅需要付费，而且价格极其昂贵。短短几天内，受害者通过邮政汇款和银行转账支付了近35万格里夫纳。

随后，该女子意识到自己被利用了，便向警方报案。

针对此案，警方已依据《乌克兰刑法典》第190条第3款——诈骗罪——立案侦查。执法部门正在查明涉案人员。

警方呼吁民众提高警惕，切勿轻信那些承诺收取费用后能查明失踪人员下落的陌生人。当不明身份者试图利用军人亲属的悲痛与绝望时，更应保持高度警惕。

特尔诺皮尔州警方通报了这一情况。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一份针对某犯罪团伙的起诉书已被移交法院，该团伙假冒国家平台“єДопомога”，通过钓鱼网站骗取公民钱财。 据检察院称，犯罪分子诱骗受害者提供银行信息，并骗取了近100万格里夫纳的资金。

此前，基辅曾发生诈骗分子以租用不存在的公寓为由骗取钱财的案件。

犯罪分子冒充“乌克兰邮政”代表发送短信，要求支付30格里夫纳的包裹关税。若点击短信中的链接，个人身份信息和银行卡数据将面临被盗风险。

在利沃夫州，执法部门捣毁了一个诈骗呼叫中心，据调查显示，该中心的工作人员通过交友平台和即时通讯软件欺骗乌克兰及其他国家的公民。

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